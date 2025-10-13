Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше

Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германский концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 35, сообщает ТАСС.

В официальном заявлении Rheinmetall говорится: «Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Финансирование поставок систем осуществляется одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России». Производство и интеграция комплексов будут выполнены Rheinmetall Italia SpA в Риме.

Skyranger 35 представляет собой турельную систему ПВО малой дальности, оснащённую 35-миллиметровой пушкой с номинальной скорострельностью до 1 тыс. выстрелов в минуту. Эффективная дальность действия установки достигает 4 тыс. метров. Система предназначена для противодействия беспилотникам и другим воздушным угрозам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger до 2030 года. Rheinmetall объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Латвии.