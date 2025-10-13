Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
Пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) разъяснила, что подлодка «Новороссийск» движется по плану и проходит Ла-Манш в надводном положении согласно международным нормам.
Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, информация о неисправности дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что экипаж подлодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Также подчеркивается, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками пролива Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота, способная переносить ракеты «Калибр», была замечена у французских берегов. В мае сообщалось о «перехвате» в Ла-Манше подлодки «Краснодар», проходившей пролив в надводном положении согласно международным требованиям.