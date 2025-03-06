Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
Украина подготовила альтернативу Starlink в Харькове
Спецслужбы Украины в Харьковской области разработали резервную систему связи
Украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.
Как сообщает РИА «Новости», заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил о подготовке украинскими спецслужбами альтернативной системы связи для ВСУ в Харькове. Это связано с возможностью отключения системы Starlink, что может негативно повлиять на оперативные возможности украинских военных.
Первого марта представители украинских спецслужб и ВСУ провели проверку качества связи и зоны покрытия мобильного интернета в Богодуховском районе Харьковской области. Эти мероприятия служат частью более масштабной работы по обеспечению устойчивости военной инфраструктуры в случае отключения Starlink.
Лисняк подчеркнул, что в связи с данной ситуацией украинские власти активизируют усилия по поиску альтернативных решений. В частности, рассматривается расширение покрытия традиционных сотовых операторов и внедрение новых технологий связи для обеспечения надежной коммуникации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива Starlink на случай отключения Украины от спутниковой сети компании SpaceX.
Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.
Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.