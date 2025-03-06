Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.3 комментария
El Mundo: Отключение Starlink вернет ВСУ в прошлый век
El Mundo: Отключение Starlink лишит ВСУ связи и разведданных, вернув к войне XX века
Украина может остаться без связи и разведданных в случае отключения от системы Starlink, что отбросит ее в прошлый век, по мнению испанской газеты El Mundo.
Испанская газета El Mundo выразила мнение, что возможное отключение Украины от системы Starlink значительно осложнит ведение боевых действий для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценке издания, Киев лишится критически важной системы связи и разведданных, которые предоставляет Starlink, сообщает ТАСС.
Если Вашингтон решит прекратить предоставление услуг Starlink Украине, это может привести к серьезным последствиям, включая потерю оперативной способности ВСУ получать разведывательную информацию. El Mundo отмечает, что такая мера вернет Украину к методам ведения войны XX века.
Также сообщается, что решение об отключении Starlink может вызвать дипломатический конфликт с Польшей, которая в настоящее время оплачивает 20 тыс. терминалов сети для использования Украиной. Несмотря на возможные последствия, газета указывает, что США, судя по всему, готовы пойти на столкновение с союзниками ради своих интересов.
Кроме того, El Mundo подчеркивает, что французская группа Eutelsat вместе с несколькими европейскими странами рассматривает возможность предоставления альтернативных телекоммуникационных услуг, которые могли бы заменить функции Starlink на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.