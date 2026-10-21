Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА в зоне группировки «Запад»
Минобороны: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА в зоне группировки «Запад»
Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт управления беспилотниками и личный состав ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Экипаж российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил поразил личный состав ВСУ и пункт управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад», передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
В военном ведомстве отметили, что атака проводилась по заранее заданным координатам. Для выполнения задачи применялись авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.
Получив от разведки подтверждение об уничтожении заданной цели, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России ударили по позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Также ВКС нанесли удар бомбами ФАБ по пунктам дислокации ВСУ в Купино и Гогино. Кроме того, российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации украинских войск.