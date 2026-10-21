  • Новость часаПесков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    21 октября 2026, 06:20 • Новости дня

    Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА в зоне группировки «Запад»

    Минобороны: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА в зоне группировки «Запад»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт управления беспилотниками и личный состав ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

    Экипаж российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил поразил личный состав ВСУ и пункт управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад», передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    В военном ведомстве отметили, что атака проводилась по заранее заданным координатам. Для выполнения задачи применялись авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

    Получив от разведки подтверждение об уничтожении заданной цели, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России ударили по позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Также ВКС нанесли удар бомбами ФАБ по пунктам дислокации ВСУ в Купино и Гогино. Кроме того, российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации украинских войск.

    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    20 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения группировки «Восток» освободили Тимошевку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника и освободили Тимошевку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Бы нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев, Подгавриловки, Дибровы Днепропетровской области, Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Избицкого, Бережного, Великого Бурлука и Томаховки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Хотени, Никольского и Великая Рыбицы.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Плескачовкой, Благодатовкаой, Тамаргановкой Харьковской области, Райгородком и Богородичным Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Дружковки, Кондратовки и Семеновки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк и две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Завидово-Кудашево, Криворожья, Старорайского, Староварваровки, Шиловки, Малотарановки, Веровки, Белозерского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

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    20 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты

    Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.

    В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

    «Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

    Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

    В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.

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    20 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп признал военные успехи России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал военные успехи России в зоне конфликта на Украине и предупредил Киев об очень плохих последствиях в случае отказа от заключения мирного соглашения.

    По словам Трампа, американская администрация хочет, чтобы Зеленский пошел на заключение сделки по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости». Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Россия стремится к завершению боевых действий, отметив при этом успехи и продвижение российской армии на поле боя.

    «Знаете, можно говорить, что Украина справляется хорошо или плохо, но (контролируемая Россией) территория постоянно растет, неделя за неделей. Они просто идут вперед», – указал президент США.

    Он также подчеркнул, что два года назад украинская сторона могла договориться об урегулировании конфликта на гораздо более выгодных условиях. Политик предупредил Киев о наступлении очень плохих последствий в случае дальнейшего отказа от завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от мирной сделки. Он добавил, что Владимир Зеленский не способствует урегулированию ситуации.

    На прошлой неделе президент США назвал Россию более заинтересованной в достижении мира, чем киевские власти.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить осужденного в России американца Хаббарда

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    21 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Мирошник прокомментировал удар украинских дронов по мусоровозам в Антраците

    Мирошник с иронией заявил о «спутавших» мусоровозы с танками украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку украинских беспилотников на парк мусороуборочных машин в Антраците в ЛНР.

    «Ни на йоту не сомневаюсь, что с танками спутали, а не хотели захламления города и распространения болезней», – заявил Мирошник в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР пострадали четыре человека.

    При атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области пострадали два человека.

    В понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

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    20 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ попытались установить транспортную блокаду Энергодара

    МИД: ВСУ предприняли попытку транспортной блокады Энергодара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что украинские войска попытались блокировать Энергодар и продолжили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки энергетическому перемирию.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытки организовать транспортную блокаду и нанесли массированные удары по Энергодару, пишет ТАСС.

    «Киев предпринимает попытки транспортной блокады и массированных ударов по городу энергетиков – Энергодару в Запорожской области», – заявил Мирошник.

    По его словам, в результате артиллерийского обстрела спортивного комплекса Запорожской АЭС со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Также был зафиксирован массовый налет беспилотников в районе городского парка Энергодара и удары FPV-дронов по коттеджам на Приднепровской улице.

    Дипломат добавил, что власти Украины не продемонстрировали движения в сторону энергетического перемирия, так как беспилотники ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.

    Ранее дрон ВСУ влетел в квартиру многоэтажки в Энергодаре.

    Также Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

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    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    20 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили места запуска дальних беспилотников ВСУ

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбит 383 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 933 беспилотника, 672 ЗРК, 31 314 бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 767 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 065 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Утром во вторник сообщалось, что ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ.

    В понедельник сообщалось, что российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.

    ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов.

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    20 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Гвардейская 38-я бригада управления ВДВ получила орден Жукова за подвиги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

    38-й гвардейской бригаде управления ВДВ вручили орден Жукова за заслуги в ходе спецоперации. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Валерия Чкалова в подмосковном Щелково. Начальник штаба Воздушно-десантных войск – первый заместитель командующего Александр Корнев прикрепил награду к знамени соединения в присутствии ветеранов и семей военнослужащих, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия было зачитано обращение командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. «Эта награда – прямое признание ваших исключительных заслуг, мужества и профессионализма, проявленных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – заявил Теплинский. Он назвал связистов нервной системой войск, обеспечивающей непрерывное управление в сложнейших боевых условиях.

    Александр Корнев добавил, что благодаря героизму десантников командование получает своевременную и точную информацию на поле боя. В завершение отличившимся бойцам вручили награды, после чего состоялся концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ.

    38-я отдельная гвардейская бригада управления ВДВ ведет историю с 1947 года. За время существования ее личный состав выполнял задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Балканах, в Сирии и в рамках спецоперации на Украине.

    Ранее за мужество на СВО орденом Кутузова была награждена 83-я бригада ВДВ. Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда».

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    20 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр и контейнеровоз с грузом для ВСУ

    ВС России поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Ровненской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Ровненской области и контейнеровозу, доставлявшему грузы для украинской армии в порт Одессы, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаковать беспилотными летательными аппаратами логистические центры, портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные в доставке военных грузов, сообщило Минобороны в Max.

    В результате удара был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в населенном пункте Дубно Ровненской области. На его территории располагался складской комплекс, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, на переходе морем беспилотники поразили морское судно типа контейнеровоз. Корабль доставлял в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ.

    В понедельник российские войска атаковали следовавший в Одессу корабль с военным грузом.

    В пятницу армия России нанесла удар по другому логистическому центру и сухогрузу с оружием для украинских подразделений.

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    21 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Вдова дважды Героя России Гудкова избрана сенатором от Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты законодательного собрания Приморского края наделили полномочиями сенатора от краевого парламента Жанну Гудкову, вдову дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Первый и единственный дважды Герой Российской Федерации Гудков погиб на курской земле 2 июля 2025 года.

    Гудкова на заседании законодательного собрания Приморского края была наделена полномочиями сенатора России – представителя от краевого парламента. За ее кандидатуру проголосовали 38 депутатов, все присутствующие на заседании, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству рекомендовал включить Гудкову в бюллетень для тайного голосования по наделению полномочиями сенатора от заксобрания Приморья.

    20 сентября Гудкова была избрана депутатом заксобрания Приморского края восьмого созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» и стала председателем комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

    Она является вдовой Михаила Гудкова, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской Курской, орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, дважды Героя России с позывным Варяг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Гудков, назначенный в апреле 2025 года заместителем главнокомандующего ВМФ России, погиб 2 июля 2025 года при выполнении боевой задачи в приграничной зоне Курской области.

    За заслуги в обеспечении обороноспособности страны он был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и другими государственными и ведомственными наградами, а 6 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его второй медалью «Золотая Звезда» посмертно.

    В июле 2025 года Путин встретился в Кремле с Жанной Гудковой и лично вручил ей медаль «Золотая Звезда» Героя России.

    В ноябре 2025 года в Курске открыли мурал в честь Михаила Гудкова и его боевого товарища.

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    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Хегсет заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не пересматривали свои подходы к предоставлению Украине систем спутниковой связи Starlink и Starshield, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Мы ничего не отменяли. Существуют условия предоставления услуг, которые в конечном итоге должны соблюдаться, и Starlink имеет право принимать соответствующие решения. Но с нашей точки зрения ничего не изменилось», – заявил Хегсет.

    Хегсет подчеркнул, что американские власти не давали никаких указаний относительно использования систем Starlink и Starshield. Он добавил, что общий подход Вашингтона к поддержке Украины также остается прежним, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Госдепа Марко Рубио отказался обсуждать желание Киева использовать систему Starshield для ударов по территориям России.

    В воскресенье сообщалось, что Соединенные Штаты отказали Украине в доступе к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

    В четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

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    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня. Подробности

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    Почему Москва не верит в морское перемирие

    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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