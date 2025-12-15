Силы ПВО уничтожили семь летевших к Москве дронов ВСУ за час

Tекст: Катерина Туманова

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале в 4.42.

Еще один беспилотник нейтрализован в 4.47, и три дрона сбиты в 4.50.

Напомним, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона, затем о еще одном БПЛА. Всего с полуночи нейтрализовано десять дронов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.