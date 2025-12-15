Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Силы ПВО уничтожили семь летевших к Москве дронов ВСУ за час
По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с 4.00 до 5.00 на подступах к Москве силами ПВО были уничтожены еще семь дронов.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале в 4.42.
Еще один беспилотник нейтрализован в 4.47, и три дрона сбиты в 4.50.
Напомним, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона, затем о еще одном БПЛА. Всего с полуночи нейтрализовано десять дронов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.