Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 15 штук с полуночи
Как сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, с 5.00 до 6.00 по направлению к столице были перехвачены еще три беспилотника. Всего с полуночи силы ПВО нейтрализовали 15 дронов.
«Отражена атака ещё трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.07.
Напомним, с 4.00 до 5.00 на подступах к Москве силами ПВО были уничтожены еще десять дронов. До этого, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона, затем о еще одном БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.