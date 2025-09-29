ВОЗ сообщила о росте смертности от холеры на 118% за год

ВОЗ: Смертность от холеры в мире за год выросла на 118%

Tекст: Мария Иванова

Число смертей от холеры в мире за август 2025 года выросло на 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, зарегистрировано 57 705 новых случаев холеры и острой водянистой диареи в 23 странах, а число летальных исходов достигло 758.

ВОЗ отмечает: «В августе 2025 года из 23 стран, территорий и областей трех регионов в ВОЗ поступили сообщения о 57 705 новых случаях холеры и/или острой водянистой диареи». Для сравнения, в августе 2024 года было зафиксировано 76 235 случаев заболевания и 348 смертей в 20 странах. Несмотря на снижение числа заболевших на 25%, смертность резко увеличилась.

Больше всего случаев отмечено в регионе Восточного Средиземноморья – 40 732 заражения в четырех странах, далее следует Африканский регион с 15 487 случаями в 15 странах. За восемь месяцев 2025 года вспышки холеры или острой водянистой диареи зарегистрированы в 32 государствах, общее число заболевших составило 462 890, умерли 5 869 человек.

Среди наиболее пострадавших стран с января по август – Афганистан (более 116 тыс. случаев), Южный Судан (свыше 74 тыс.), Йемен (более 72 тыс.), Судан (более 59 тыс.), Демократическая Республика Конго (более 51 тыс.), Ангола (почти 28 тыс.) и Пакистан (более 13 тыс.). В ДРК зафиксировано 1 558 смертей от холеры, в Судане – 1 366, в Южном Судане – 1 224, в Анголе – 781, в Нигерии – 234, в Йемене – 201.

Холера – опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Заболевание передается через заражённые пищу или воду и способно быстро приводить к тяжелым последствиям, если не оказана своевременная медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к холере.

В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала 2025 года в стране были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.