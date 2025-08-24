Попова рассказала о зафиксированных в России случаях заболевания холерой

Tекст: Ирма Каплан

«В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью», – сообщила Попова ТАСС.

Она отметила, что чаще всего люди, которые привозят из Индии холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. Она подчеркнула, что ухудшение состояния наступает очень быстро и помощь врачей становится единственным шансом на спасение.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что все, кто приехал в Россию с холерой, живы и здоровы в результате своевременно оказанной медпомощи.

«Но вместе с тем в мире риски остаются, и нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью», – предостерегла она.

