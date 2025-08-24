До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Попова рассказала о зафиксированных в России случаях заболевания холерой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала 2025 года в России были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.
«В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью», – сообщила Попова ТАСС.
Она отметила, что чаще всего люди, которые привозят из Индии холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. Она подчеркнула, что ухудшение состояния наступает очень быстро и помощь врачей становится единственным шансом на спасение.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что все, кто приехал в Россию с холерой, живы и здоровы в результате своевременно оказанной медпомощи.
«Но вместе с тем в мире риски остаются, и нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью», – предостерегла она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя обнаружение вызывающей холеру бактерии на побережье Турции, порекомендовал не испытывать судьбу поездками в страны, где выявлена болезнь.