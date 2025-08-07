В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против ВИЧ
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи занимается разработкой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с использованием мРНК-платформы, сообщил руководитель отдела эпидемиологии Центра Владимир Гущин.
Гущин на заседании научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете уточнил, что в центре параллельно разрабатывают терапевтические онковакцины и профилактические вакцины против инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, грипп и коронавирус. «Мы в центре Гамалеи разрабатываем мРНК-платформу. <...> И один из проектов – это попытка разработать вакцину от вируса иммунодефицита человека», – сказал он, передает ТАСС.
Он отметил, что специалисты Центра обладают необходимыми компетенциями и профильными лабораториями по генетике и вирусологии ВИЧ. В планах – создание кандидатного препарата с широкой нейтрализующей активностью, который мог бы стать основой для будущей профилактики. Он уточнил, что результатом работы станет выбор антигенов, способных стимулировать образование широких нейтрализующих антител, а также создание панели антител для возможного терапевтического применения.
Гущин подчеркнул, что пока проект находится на поисковом этапе, и окончательный ответ о готовности переходить к доклиническим исследованиям планируется получить в течение трех лет.
В июне в Мельбурне специалисты разработали технологию, позволяющую обнаружить вирус ВИЧ, скрывающийся внутри лейкоцитов, благодаря инновационному подходу с применением мРНК.
В конце прошлого года российские ученые «Вектора» начали разработку вакцины от ВИЧ с возможностью защиты от всех вариантов вируса, уже рассчитана ее структура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40%, достигнув исторического минимума.