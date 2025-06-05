Tекст: Мария Иванова

Австралийские ученые из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне нашли способ обнаруживать ВИЧ внутри лейкоцитов, передает The Guardian. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Авторы работы считают, что их открытие приближает создание эффективного лекарства от ВИЧ.

Главной сложностью для ученых оставалась способность вируса скрываться в лейкоцитах, образуя недосягаемые резервуары, которые не могла ликвидировать ни иммунная система, ни существующие препараты. Новая методика позволяет «вытянуть» вирус из укрытия внутри человеческих клеток и сделать его видимым для терапии.

В основе подхода лежит технология мРНК, широко применявшаяся при разработке вакцин против COVID-19. Специалисты продемонстрировали, что мРНК можно доставить прямо в клетки с помощью специально созданного крошечного жирового пузыря. Попав внутрь, мРНК инструктирует клетки выявлять спрятавшийся вирус.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полевые переливания крови без проверки на совместимость у солдат ВСУ привели к заражению инфекциями, такими как гепатит С и ВИЧ.

Между тем в Госдуме предложили обязать мигрантов предъявлять справки об отсутствии ВИЧ.