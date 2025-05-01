Tекст: Денис Тельманов

Текст законопроекта находится в распоряжении ТАСС, инициатором выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Документ предполагает, что иностранные граждане, въезжающие в Россию для работы, будут обязаны предъявлять при пересечении границы медицинскую страховку и справки об отсутствии ВИЧ, гепатита B и C, сифилиса и туберкулеза. Все анализы должны быть сделаны не ранее чем за десять суток до въезда.

Сейчас для трудовых мигрантов действует правило медосвидетельствования в течение 30 дней с момента въезда, а для въезжающих на срок свыше 90 дней – в течение 90 дней. Новый законопроект существенно ужесточает требования, делая их обязательными уже на этапе пересечения границы.

В случае принятия закона дополнительно потребуется предоставлять результаты анализа на отсутствие наркотических и психотропных веществ, проведенного максимум за 72 часа до въезда в Россию. Ярослав Нилов подчеркнул, что такие меры помогут снизить нагрузку на российское здравоохранение и предотвратить въезд трудовых мигрантов с опасными заболеваниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании комиссии по миграционной политике отметили, что многие приезжающие в Россию мигранты часто не знают русского языка, несмотря на наличие сертификата о сдаче экзамена, а также выявили сложности с проверкой их криминального прошлого из-за отказа стран Средней Азии предоставлять Москве доступ к своим базам.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что реакция британских СМИ на ситуацию с мигрантами в Росситсвязана с попытками Британии использовать миграционные потоки как инструмент давления.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на многочисленные злоупотребления при проверке знаний русского языка и истории, что ставит под сомнение достоверность выдаваемых сертификатов.