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    11 апреля 2025, 20:00 • Общество

    Мигрантов предложили фильтровать через ЕГЭ

    Мигрантов предложили фильтровать через ЕГЭ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют на руках сертификат о сдаче языкового экзамена. Этот факт был озвучен на заседании комиссии по миграционной политике. Есть и вторая проблема – въезда в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью. И если с тестированием приезжих на знание языка уже наметились улучшения, то проверка их криминального прошлого натыкается на отказ стран Средней Азии давать Москве доступ к своим базам. Можно ли исправить ситуацию?

    На этой неделе в ходе заседания межведомственной комиссии по совершенствованию миграционной политики было заявлено о многочисленных злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов по русскому языку, истории России и основам ее законодательства. По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, это ставит под сомнение качество выданных сертификатов, которые не всегда подтверждают реальные знания экзаменуемых. Владельцы таких документов порой едва понимают русскую речь и не способны изъясняться.

    Медведев напомнил о введенных в конце прошлого года изменениях по борьбе с нарушениями, включая запрет частным посредникам участвовать в экзаменах. Теперь только государственные учреждения имеют право проводить экзамены и выдавать сертификаты. Установлен перечень таких организаций, а вся процедура должна фиксироваться на видео.

    Экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории России гастарбайтеры сдают с 2014 года. Без сертификата нельзя получить патент, вид на жительство, РВП (разрешение на временное проживание), гражданство. Как правило, для разрешения на работу достаточно ответить на 20 простых вопросов. Например, угадать, кто был последним российским императором и определить столицу России.

    Для претендующих на вид на жительство нужно поучаствовать в нескольких диалогах на разные темы, заполнить анкету для приема на работу, написать письмо воображаемому другу.

    В России уже возбуждено несколько уголовных дел из-за незаконной выдачи мигрантам сертификатов о владении русским. В Москве подозреваемыми оказались пятеро человек, в том числе сотрудники Института русского языка им. А.С. Пушкина (один из аккредитованных правительством вузов для проведения тестирования гастарбайтеров). В Кировской области две местные жительницы организовали целую схему по незаконной легализации мигрантов, предоставляя им помощь в сдаче экзаменов.

    В ходе совещания Медведев также отметил, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу и не должны получать разрешения на проживание в России и тем более гражданство РФ. Он предложил дополнительные меры для выявления таких мигрантов, отметив, что сведения о них должны быть предоставлены своевременно и в полном объеме, особенно о тех, «кто прибывает к нам в безвизовом порядке».

    Патриарх Кирилл в свою очередь заявил о серьезной угрозе массовой миграции для традиционной идентичности российского общества и подчеркнул, что мигранты часто не стремятся к интеграции, не учат язык, не уважают законы и формируют замкнутые этнические сообщества. Глава Русской православной церкви подчеркнул необходимость ответственной миграционной политики и общественных дискуссий по этому вопросу.

    В экспертной среде высказываются самые разные предложения о том, как улучшать проверку знаний у желающих жить и работать в России. Так, член Общественной палаты России и участник СВО Максим Григорьев предложил усилить работу правоохранительных органов с теми, кто берет взятки за сертификаты о сдаче экзамена.

    «Раньше большой процент экзаменов был обманом и сертификаты выдавались за деньги тем, кто вообще не знал русский язык. После запрета для частных структур принимать экзамены коррупции стало меньше. В дальнейшем нужно использовать ту же систему, что и при сдаче ЕГЭ. Должна быть создана адекватная система оценки уровня знаний. Также нужна эффективная система видеонаблюдения. А результаты экзаменов, процесс его сдачи следует выкладывать в открытый доступ, чтобы представители общественности, прокуратуры и полиции могли проверить это», – полагает Григорьев.

    В то же время Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России предложил оставить экзамены только для тех мигрантов, которые претендуют на российское гражданство. В остальных случаях можно использовать опыт ОАЭ, где человеку достаточно не нарушать закон и соблюдать сроки пребывания.

    Григорьев отчасти согласен с Коженовым в том, что экзамены нужно оставить только для будущих граждан РФ: «Такой подход имеет право на существование, но лишь в том случае, если люди приезжают на заработки в Россию на ротационной основе: то есть они попадают на конкретный объект без родственников и пользуются российской социальной инфраструктурой».

    Если же мигрантам необязательно знать русский язык для работы, тогда они должны, по его словам, жить «в специально отведенных местах, находиться под постоянным наблюдением полиции и просто работать большую часть времени – именно так организован этот процесс в Эмиратах и других странах Востока».

    Кроме того, эксперт выступил против заниженных требований, благодаря которым дети мигрантов, фактически не владеющие русским языком, поступают в учебные заведения. Сейчас в российских школах обучаются более 200 тыс. детей мигрантов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что около 41% этих детей не владеют русским языком. С 1 апреля в России действует закон, который требует от детей мигрантов прохождения тестирования на знание русского языка перед поступлением в школу.

    «В целом же проблемы со злоупотреблениями можно решить ужесточением наказания для тех, кто принимает экзамены. На мигрантах сейчас стараются зарабатывать все, начиная от чиновников и заканчивая предпринимателями. Когда эта тенденция прекратится, тогда можно будет говорить о том, что качество мигрантов и знание ими русского языка будет соответствовать предъявляемых российским законом требованиям», – отметил Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

    Использование системы ЕГЭ для мигрантов снизит возможности для свершения подлога, но нужен дополнительный контроль,

    соглашается подполковник: «Можно было бы осуществлять вневедомственный контроль за сдачей экзаменов, проводить прокурорские проверки. Вот тогда вопросов о плохом знании русского языка просто не будет».

    Также России необходимо улучшить обмен данными по нежелательным лицам со странами Средней Азии. Однако здесь есть свои сложности. В одним странах власти ревностно реагируют на призыв раскрыть данные о преступниках, видя в этом посягательство на суверенитет. В других же странах эти данные скрывают, чтобы не мешать отъезду криминальных элементов.

    По словам Григорьева, Россия в том числе по экономическим соображениям вправе требовать от партнеров из Средней Азии раскрыть информацию о мигрантах с неснятой или непогашенной судимостью, причем в полном объеме. «Если такая информация предоставляться России не будет, тогда необходимо использовать инструменты принуждения к этому», – добавил спикер.

    По мнению Иванникова, вопрос с проникновением в Россию мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью надо решать по линии ОДКБ. «Только совместными усилиями можно выработать конструктивно правильное и единственное верное решение поэтому вопросу», – подчеркнул эксперт.

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