Мишустин подписал распоряжение об утверждении 92 учреждений для экзаменов мигрантов

Tекст: Евгения Караваева

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список государственных учреждений, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов на английском языке, как иностранном, а также по истории и основам страны, проводя ТАСС. Список включает 92 преобразования.

Этот шаг направлен на упрощение процесса легализации въезда мигрантов в страну, обеспечивая четкие инструкции в местах, где они могут пройти необходимые испытания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана не поддержал инициативу по запрету обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, что противоречит позиции федеральных властей и поручению президента Владимира Путина, о чем заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу, и теперь сдача экзамена по русскому языку составляет 2 тыс. 950 рублей.

Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение тестирования и разработку диагностических материалов, а лица, не прошедшие экзамен, не будут допущены к обучению по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, при этом новые нормы начнут действовать с 1 апреля 2025 года.