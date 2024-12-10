Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Утвержден перечень учреждений для экзаменов мигрантов
Мишустин подписал распоряжение об утверждении 92 учреждений для экзаменов мигрантов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее 92 госучреждения, которые могут проводить экзамены по русскому языку для мигрантов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список государственных учреждений, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов на английском языке, как иностранном, а также по истории и основам страны, проводя ТАСС. Список включает 92 преобразования.
Этот шаг направлен на упрощение процесса легализации въезда мигрантов в страну, обеспечивая четкие инструкции в местах, где они могут пройти необходимые испытания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана не поддержал инициативу по запрету обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, что противоречит позиции федеральных властей и поручению президента Владимира Путина, о чем заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу, и теперь сдача экзамена по русскому языку составляет 2 тыс. 950 рублей.
Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение тестирования и разработку диагностических материалов, а лица, не прошедшие экзамен, не будут допущены к обучению по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, при этом новые нормы начнут действовать с 1 апреля 2025 года.