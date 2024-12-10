  • Новость часаСирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
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    Прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    Путин поддержал создание правозащитной организации БРИКС
    Глава СПЧ предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов
    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
    Франция начала вывод истребителей из Чада
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    10 декабря 2024, 21:10 • Новости дня

    Утвержден перечень учреждений для экзаменов мигрантов

    Мишустин подписал распоряжение об утверждении 92 учреждений для экзаменов мигрантов

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее 92 госучреждения, которые могут проводить экзамены по русскому языку для мигрантов.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список государственных учреждений, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов на английском языке, как иностранном, а также по истории и основам страны, проводя ТАСС. Список включает 92 преобразования.

    Этот шаг направлен на упрощение процесса легализации въезда мигрантов в страну, обеспечивая четкие инструкции в местах, где они могут пройти необходимые испытания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана не поддержал инициативу по запрету обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, что противоречит позиции федеральных властей и поручению президента Владимира Путина, о чем заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу, и теперь сдача экзамена по русскому языку составляет 2 тыс. 950 рублей.

    Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение тестирования и разработку диагностических материалов, а лица, не прошедшие экзамен, не будут допущены к обучению по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, при этом новые нормы начнут действовать с 1 апреля 2025 года.

    10 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: СПЧ оказывает помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом «Защитники Отечества», – цитирует Путина ТАСС.

    Он напомнил, что члены СПЧ помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом украинских боевиков, многое делается для обеспечения военнослужащих на передовой.

    Ранее Путин на заседании поздравил с Днем прав человека правозащитников, общественных деятелей и представителей СМИ.

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    10 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент принято более 300 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

    Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

    Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

    «Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

    Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

    Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

    Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

    Bloomberg: Экс-соратник Орбана Мадьяр обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

    Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии
    @ ZOLTAN BALOGH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший дипломат Петер Мадьяр, основавший партию «Тиса», в короткий срок набрал двузначное преимущество в опросах над партией Виктора Орбана «Фидес», благодаря недовольству граждан кризисом стоимости жизни и коррупцией в Венгрии, отмечает Bloomberg.

    Венгерская политика переживает заметные изменения, связанные с ростом популярности Петера Мадьяра и его партии «Тиса», сообщает Bloomberg. Мадьяр, бывший дипломат и сторонник действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неожиданно стал его основным оппонентом.

    Недавние опросы показывают, что «Тиса» имеет двузначное преимущество над правящей партией «Фидес» Орбана. За последние 18 лет ни одной партии не удавалось обойти «Фидес» по популярности.

    Мадьяр, ранее занимавший ключевые государственные должности, открыто критикует Орбана, обвиняя его в коррупции и злоупотреблениях властью. В интервью Bloomberg Мадьяр отметил, что его партия «в потоке», что связано с растущим недовольством из-за кризиса стоимости жизни и коррупции. На митинге в Секешфехерваре он заявил, что «все только начинается», добавив, что его поддерживают люди разных поколений, стремящиеся к переменам.

    Орбан, в свою очередь, обвиняет Мадьяра в сотрудничестве с ЕС, который заморозил 20 млрд евро для Венгрии из-за обвинений в коррупции. Несмотря на это, многие венгры видят в Мадьяре надежду на изменения. Он обещает восстановить отношения с ЕС, разморозить фонды и улучшить финансирование социальных программ. В то время как Орбан сосредоточился на международной политике, популярность «Фидес» продолжает снижаться.

    Мадьяр активно использует социальные сети для привлечения сторонников, что помогло ему обойти мощную медиамашину Орбана. Он полон решимости реформировать СМИ в стране, если придет к власти. Тем не менее перед ним еще стоят серьезные вызовы, включая необходимость набрать 106 кандидатов для следующих парламентских выборов и преодолеть возможные изменения в избирательной системе, направленные против его партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия может потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом, если не выполнит реформы по требованиям ЕС до конца года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Кроме того, Орбан неоднократно отмечал, что без участия США конфликт на Украине не возник бы или уже давно мог завершиться.

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    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    10 декабря 2024, 08:54 • Новости дня
    Абхазия обратилась к России с просьбой о возобновлении соцвыплат

    И. о. премьера Абхазии Бганба попросил правительство России возобновить соцвыплаты

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Абхазии обратились к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике, заявил и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике, передает ТАСС.

    Бганба отметил, что направил письмо с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и другие социальные выплаты.

    По его словам, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России. На заседании штаба по энергетике было отмечено, что это оказывает существенное воздействие на экономическую ситуацию в республике.

    С сентября Россия приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, за исключением пенсий. Это создало сложные финансовые условия для многих граждан республики, что и стало причиной обращения Бганбы к российскому правительству.

    Ранее стало известно, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты со вторника из-за ухудшившейся ситуации с энергоснабжением.

    Финансирование бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию. В руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей.

    Напомним, абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    10 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово

    ВСУ начали массово выводить остатки группировки из Курахово из-за усиления боев

    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки массово вывести остатки своих подразделений из Курахово, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Источник ТАСС сообщил, что ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, но в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли. По данным силовых структур, действия ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.

    Несмотря на активные попытки вывода войск, в Курахово продолжаются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

    Ранее российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово.

    Также сообщалось об оперативном окружении ВСУ под Курахово.

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    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    10 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера
    В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин задержан в Москве, он прикидывался бездомным, его разыскивали за мошенничество, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Чикалин является экс-вице-президентом «Евразбанка» и экс-главой совета директоров ПАО «Соль Руси», сообщил собеседник ТАСС. Он находился в розыске по делам о мошенничестве и хищении.

    Мужчину задержали на станции метро «Теплый стан» в ходе проверки документов. Найти его удалось благодаря системе распознания лиц.

    Чикалин обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. По одному из уголовных дел он уже был приговорен к лишению свободы, но подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В данный момент он находится в Москве в отпуске. При задержании Чикалин заявил, что является бездомным.

    В настоящее время с ним работают следователи, после чего задержанный, вероятнее всего, вернется в зону СВО.

    Ранее в Калининградской области бездомный, выдавая себя за наемного убийцу, внушил пожилой женщине, что ему заплатили за ее убийство, после чего потребовал с нее деньги.

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    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

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    10 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Сын Трампа и Маск посмеялись над мемом с Зеленским из фильма «Один дома 2»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

    На картинке в X (бывший Twitter) запечатлен стоп-кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), где главный герой Кевин (Макколей Калкин) встретил Дональда Трампа в отеле. Ниже приведено фото со встречи Зеленского с Трампом.

    Зеленскому добавили такую же шапку, какая была на стоп-кадре у героя Калкина.

    Сам Трамп-младший и миллиардер Илон Маск отреагировали на мем смеющимися эмодзи.

    Ранее Маск в социальных сетях высмеивал высказывание Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

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    10 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Трамп заявил о возможном включении Канады и Мексики в состав США

    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду и Мексику в состав США в качестве новых штатов, сообщило ТАСС. ОН обосновал свое предложение тем, что США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов.

    «Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся новыми штатами», – заявил Трамп в интервью американскому телеканалу.

    Кроме того, Трамп подчеркнул свою решимость ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Он объявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, планирует ввести 25-процентные пошлины на все товары из этих стран. Такая мера, по его словам, является реакцией на незаконную миграцию и контрабанду наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп в ходе встречи с премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не решит проблему миграции и контрабанды.

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    9 декабря 2024, 22:15 • Новости дня
    Молодые стюардессы попали под поезд в Москве

    Две стюардессы из Калининграда пострадали на платформе Нагатинская в Москве

    Tекст: Максим Попов

    В Москве две стюардессы попали под электричку на платформе Нагатинская Павелецкого направления.

    Сообщается, что в Москве две молодые стюардессы из Калининграда, которые недавно устроились в авиакомпанию «Уральские авиалинии», попали под поезд. Инцидент произошел возле платформы Нагатинская Павелецкого направления, пишет «Лента.Ру».

    20-летняя Агата и 19-летняя Диана направлялись утром в аэропорт. Они пошли по железнодорожным путям и, пытаясь подняться на высокую платформу станции, оказались под электричкой.

    По неподтвержденным данным, от полученных травм обе скончались на месте.

    Правоохранительные органы проверяют версию алкогольного опьянения у подруг, а Западное МСУТ СКР организовало проверку по признакам ч. 3, ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, во время рейса из Сиднея в Окленд стюардесса случайно нажала на кнопку в кресле пилота и чуть не спровоцировала падение самолета Boeing-787-9.

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    10 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России

    Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: Спецслужбы Украины переоценили возможности армии и недооценили Россию

    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские спецслужбы и аналитики ошиблись в оценке военного потенциала России и способности российской промышленности производить вооружения и дроны, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала «НТА».

    Он отметил, что на Украине существовали иллюзии о том, что наступательный потенциал российской армии будет исчерпан к началу октября. «Не произошло так», – посетовал Селезнев, передает РИА «Новости».

    По его словам, на Украине ошибались и в оценке способности России производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Селезнев отметил, что некоторые военные эксперты считали, что Россия никогда не сможет производить тысячу дронов в месяц. Однако, по его словам, оказалось, что Россия способна производить и две тысячи, и даже больше двух тысяч дронов.

    Полковник также выразил мнение, что на Украине переоценили возможности личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты подвергаются серьезному психо-эмоциональному давлению, что, по его мнению, ставит под сомнение их способность продолжать боевые действия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных, а 370 тыс. получили ранения, из которых половина возвращается в строй.

    Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты цели, поставленные Владимиром Путиным.

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