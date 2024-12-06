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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    44 комментария
    6 декабря 2024, 22:31 • Новости дня

    Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России

    Мишустин утвердил стоимость экзаменов для мигрантов на гражданство и работу

    Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России
    @ Ekaterina Sychkova/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, передает ТАСС. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, размер платы за сдачу экзаменов для приобретения гражданства, разрешения на временное проживание и работы в России теперь унифицирован.

    В постановлении указано, что стоимость сдачи экзамена по русскому языку, а также по истории России и основам законодательства, составляет 2 950 рублей. Для получения разрешения на временное проживание установлена стоимость в 5 900 рублей, а для разрешения на работу – 3 800 рублей.

    Ранее Рособрнадзор предложил постепенный переход на компьютерное тестирование письменной части экзамена для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.

    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    6 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине

    Журналист Il Fatto Quotidiano назвал три сценария окончания военного конфликта на Украине

    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Итальянское издание Il Fatto Quotidiano рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, в том числе предполагающих ее разделение и создание международной миссии.

    Конфликт на Украине может завершиться одним из нескольких сценариев, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости». Первый сценарий, близкий к пожеланиям президента Украины Зеленского, предполагает разделение страны на два блока, аналогично Германии во времена холодной войны. Однако такой вариант считается наиболее опасным для окончания боевых действий.

    Второй предусматривает превращение Украины в своего рода «Израиль Восточной Европы», при котором союзники продолжат снабжать страну оружием. Обозреватель Il Fatto Quotidiano отметил, что такой исход будет чрезвычайно дорогим и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также усилит ее в военном плане по сравнению с соседними странами, такими как Польша.

    Третий сценарий включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например, Китая и Индии.

    Во всех трех случаях основополагающим шагом является прекращение огня, но до этого момента, как считает автор материала, еще далеко.

    Президент России Владимир Путин в июне предложил условия для мирного урегулирования конфликта: вывод украинских войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация, а также нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он также упомянул отмену санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высказывалось предположение, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Тем временем высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.



    Коментарии (13)
    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США

    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

    Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

    Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.

    Коментарии (29)
    6 декабря 2024, 03:07 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского за его высказывания о русскоязычных людях и их культурной принадлежности, напомнив о его изменившейся позиции с момента избрания президентом.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, заявляя о желании вернуть людей, поддерживающих связь с русской культурой, под украинскую территориальную целостность, сообщило РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что в 2014 году Зеленский, выступая в Горловке и Донецке, защищал право жителей Донбасса и Крыма говорить по-русски и подчеркивал культурную и языковую общность народов. Он называл их братским народом с общей кровью и культурой.

    Однако, по словам Лаврова, после избрания президентом Зеленский изменил свою риторику. В интервью в сентябре 2021 года, по утверждению Лаврова, Зеленский говорил о людях в Донбассе как об «особях» и советовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, покинуть Украину ради будущего своих детей и внуков.

    Лавров отметил, что подобные высказывания Зеленского несовместимы с его заявлениями о стремлении к территориальной целостности и возвращении русскоязычных граждан.

    Ранее в интервью Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Греф предупредил об опасности стагфляции в России

    Греф заявил об угрозе стагфляции и замедлении экономики России на Дне инвестора

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора высказал обеспокоенность тем, что российская экономика может столкнуться с опасностью стагфляции и отметил значительные признаки замедления экономического роста.

    Греф поделился опасениями по поводу стагфляции и замедления российской экономики, передает ТАСС.

    В ходе выступления на Дне инвестора он подчеркнул, что ситуация в экономике остается сложной, отметив, что «целый ряд заемщиков будет в сложной ситуации, как и банки».

    Греф выразил обеспокоенность по поводу существующего разрыва между реальной инфляцией и рыночными ставками, пояснив, что такой положительный спред, как сейчас, стал беспрецедентным.

    Также глава Сбербанка добавил, что президент России ранее призывал ЦБ отслеживать динамику и не допускать резких колебаний в экономике.

    По его словам, важно, чтобы и правительство, и Центральный банк отвечали за стабильность экономического роста. Он подчеркнул, что возвращение экономики на путь роста будет сложной задачей, если сейчас допустить ошибочные шаги.

    Кроме того, Греф отметил, что Сбербанк активно сотрудничает с Центральным банком, делясь своими исследованиями и надеясь на своевременную реакцию коллег на изменения в экономической ситуации.

    Ранее Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года. Он также заявлял, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось, с ожидаемым увеличением ВВП на 3,8% в 2024 году.

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    6 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону

    Политолог Корнилов: Лавров в интервью Карлсону обратился к американскому обществу

    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    США скрывают от американцев многие факты, касающиеся позиции России по основным военно-политическим вопросам. Интервью Сергея Лаврова, как ранее и диалог президента Владимира Путина с Такером Карлсоном, призваны прорвать информационную блокаду Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Во время разговора с главой нашего МИД Такер Карлсон подчеркивал, что многие факты относительно России от американцев попросту скрывают. Например, они не очень понимают суть испытаний «Орешника», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «И многое из того, что говорил Сергей Лавров, для многомиллионной аудитории журналиста станет откровением. При этом для россиян там не прозвучало ничего принципиально нового: российская власть давно донесла до граждан позицию и в части украинского кризиса, и по поводу открытости России для диалога, в том числе с США», – продолжил аналитик.

    По его словам, практически все интервью Лаврова – это сигнал простым американцам. «Это даже не обращение к действующей администрации, которая сейчас уходит, или Дональду Трампу, с которым Москве еще предстоит вести диалог», – считает эксперт. Спикер при этом добавил, что, конечно, в разговоре не обошли стороной Европу и Украину. «Другое дело, что, например, Киев не обладает субъектностью, об этом тоже ранее говорилось», – заметил Корнилов.

    Собеседник также полагает, что сейчас для Москвы важно иметь возможности для прорыва информационной блокады Запада. «Это знаковое явление. До этого свою позицию так же в интервью Карлсону озвучил Владимир Путин, а теперь, под конец года, и Сергей Лавров», – заключил он.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже Минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 03:04 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров

    Глава российского МИД заявил, что Запад использовал Бучу для срыва переговоров Москвы и Киева

    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что сейчас эта тема больше не обсуждается.

    Как сообщило РИА «Новости», Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    По его словам, западные политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, якобы способствовали продолжению конфликта. Джонсон это отрицал, но Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, утверждал, что именно Джонсон велел Киеву продолжать борьбу, сказал российский министр.

    Лавров подчеркнул, что события в Буче, о которых ранее активно сообщали западные СМИ, сейчас больше не интересует политиков, чиновников ООН и журналистов. Он отметил, что неоднократно призывал установить имена погибших, но не получил ответа.

    В апреле 2022 года Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях в Буче – провокация. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

    Также Лавров заявил, что Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, сказал он в интервью. «Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своем «доминировании», – сказал министр в интервью американскому журналисту.

    Ранее Лавров сообщил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе принципов, предложенных украинской стороной.

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    6 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова

    Американист Дудаков: Команде Трампа будет полезно послушать интервью Лаврова

    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова
    @ Tucker Carlson/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Уходящая администрация Джо Байдена уже не пытается учитывать мнение Москвы по украинскому кризису. А вот Дональду Трампу только предстоит выяснить и понять позицию России в части мирного урегулирования украинского кризиса. Интервью главы МИД Сергея Лаврова ему в этом поможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Очень хорошо, что Такер Карлсон второй раз за год добрался до Москвы и хотя бы попытался понять точку зрения России. Более того, он старается эту позицию донести до своей, на самом деле, очень большой аудитории», – сказал американист Малек Дудаков.

    Он указал, что интервью с Лавровым посмотрят миллионы американцев на различных платформах и в соцсетях. «И это самое главное – точку зрения России удастся напрямую донести до огромного числа людей. Собственно, это же Карлсон сделал ранее, когда опубликовал интервью с президентом Владимиром Путиным», – объясняет аналитик.

    «Но тут надо учитывать, что за год ситуация претерпела изменения. Интервью появилось в момент, знаковый с точки зрения внутриполитической ситуации в США. Уходящая администрация Байдена, как мы видим, уже никак не пытается учитывать мнение России и просто устраивает бездумную эскалацию», – рассуждает спикер.

    «А вот для Дональда Трампа и его сторонников услышать этот диалог будет полезно. Им только предстоит понять требования и условия Москвы в рамках каких-либо мирных переговоров, если они начнутся после инаугурации нового президента. Другое дело, что до этого остается еще полтора месяца», – заключил Дудаков.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 04:07 • Новости дня
    Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час

    Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети

    Tекст: Максим Попов

    Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

    За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 01:42 • Новости дня
    Лавров отказался раскрыть число погибших россиян с начала СВО

    Лавров: У меня нет полномочий разглашать информацию о числе погибших россиян с февраля 2022 года

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать число погибших российских граждан с февраля 2022 года, подчеркнув, что это ответственность министерства обороны.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью с журналистом Такером Карлсоном заявил, что не обладает полномочиями для разглашения информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобная информация подпадает под особые правила военного времени и является ведением министерства обороны России.

    «Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», – заявил Лавров. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о числе погибших российских граждан.

    Министр подчеркнул, что министерство обороны следует установленным правилам и имеет все полномочия для управления этой информацией.

    До этого Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник».

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    6 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре

    Российские десантники завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в Часов Яре, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил начальника оперативного штаба добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

    По словам офицера, десантники 98-й дивизии ВДВ успешно провели зачистку многоэтажек вокруг городского стадиона и завершают штурм огнеупорного завода в Час Яре, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, комбинат был важным оборонительным объектом, и враг превратил его руины в эшелонированные укрепления. Несмотря на это, российские солдаты заняли несколько строений в промзоне, где продолжаются ожесточенные стрелковые бои, сказал он.

    Военнослужащий отметил, что с другого фланга бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, успешно зашли в микрорайон «Северный». Им удалось провести штурм укреплений противника в развалинах частного сектора, заняв плацдарм, за расширение которого также идут ожесточенные бои.

    До этого сообщалось, что украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, не получая пополнений из мобилизованных, что усугубляет их положение на передовой.

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    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

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