Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России
Мишустин утвердил стоимость экзаменов для мигрантов на гражданство и работу
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, передает ТАСС. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, размер платы за сдачу экзаменов для приобретения гражданства, разрешения на временное проживание и работы в России теперь унифицирован.
В постановлении указано, что стоимость сдачи экзамена по русскому языку, а также по истории России и основам законодательства, составляет 2 950 рублей. Для получения разрешения на временное проживание установлена стоимость в 5 900 рублей, а для разрешения на работу – 3 800 рублей.
Ранее Рособрнадзор предложил постепенный переход на компьютерное тестирование письменной части экзамена для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.