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    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    10 февраля 2025, 01:23 • Новости дня

    В Госдуме предложили пересдать экзамены иностранцам до 2026 года

    Лидер ЛДПР предложил пересдать экзамены иностранцам для подтверждения знаний до 2026 года

    Tекст: Максим Попов

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил Михаилу Мишустину предложение о повторной сдаче экзаменов иностранцами для подтверждения их знаний по русскому языку, истории и основам законодательства России.

    Как сообщает РИА «Новости», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением пересдачи экзаменов для иностранных граждан, уже получивших сертификаты от коммерческих организаций. Экзамены должны подтвердить знания русского языка, истории и основ законодательства России. Срок проведения экзаменов предложено установить до 1 января 2026 года.

    В своем обращении Слуцкий подчеркнул, что целью является подтверждение необходимых знаний иностранными гражданами, которые ранее получили сертификаты у сторонних организаций. Он призвал рассмотреть вопрос о проведении повторных экзаменов в государственных учреждениях за плату и внести соответствующие изменения в нормативные акты, включая постановление правительства РФ от 31 мая 2021 года №824.

    В обращении указано, что с 10 декабря 2024 года сертификаты могут выдаваться только госучреждениями из перечня, утвержденного правительством РФ. Запрещена передача прав и обязанностей по проведению экзаменов третьим лицам. По словам Слуцкого, привлечение образовательными учреждениями сторонних организаций на договорной основе раньше приводило к созданию подложных документов, без фактической проверки знаний.

    Напомним, в декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее 92 госучреждения, которые могут проводить экзамены по русскому языку для мигрантов.

    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    9 февраля 2025, 09:29 • Новости дня
    В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час

    В Госдуме предложили законопроект о сокращении на час рабочего времени по пятницам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Госдуме разработан законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предполагающий сокращение рабочей недели на один час, передает ТАСС. Документ уже направлен на заключение в правительство.

    Согласно предложенным изменениям в Трудовой кодекс РФ, предполагается уменьшение продолжительности рабочего дня или смены на один час в пятницу при пятидневной рабочей неделе, но с сохранением установленной нормы рабочего времени. Это, как отмечается в пояснительной записке, должно способствовать улучшению качества жизни и здоровья работников.

    Нилов подчеркивает, что в текущих условиях закрепление такой нормы законодательным путем выглядит целесообразным, хотя стороны трудовых отношений уже имеют возможность договариваться о сокращенной продолжительности рабочего времени перед выходными. Законопроект призван повысить производительность и эффективность труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре россиян ждала четырехдневная рабочая неделя, а в январе Минтруд напомнил о двухдневной рабочей неделе из-за новогодних праздников, также сообщалось о сокращенной рабочей неделе в июне из-за празднования Дня России.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    7 февраля 2025, 07:34 • Новости дня
    Россиянку оштрафовали за покупку авто у иностранца за наличные

    Tекст: Александра Юдина

    Жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку автомобиля Kia Sorento у гражданина Киргизии за наличные, поскольку закон о валютном регулировании запрещает такие сделки с продавцами без российского паспорта.

    Жительница Москвы, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, была оштрафована на 855 тыс. рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Правонарушение связано с применением закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому продавцам без российского паспорта запрещено передавать наличные рубли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, купить автомобиль в России станет тяжелее. За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021 по 2023.

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    7 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году

    Мишустин: ВВП России в 2024 году достиг рекордных 200 трлн рублей

    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о достижении номинального ВВП уровня 200 трлн рублей в 2024 году, что стало историческим максимумом для страны и превысило все прогнозы.

    Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о новом рекорде в экономике, передает ТАСС. «В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», – заявил он.

    Мишустин также отметил, что дефлятор ВВП по итогам 2024 года составил 8,9%, что оказалось на 0,3% ниже прогнозируемого уровня. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря интенсивному росту обрабатывающей промышленности – промпроизводство в России за 2024 год увеличилось на 4,6%, что превышает все предварительные оценки.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Путин заявил о высоких темпах экономического роста России, он назвал хорошим результат в экономике России.

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    7 февраля 2025, 15:19 • Новости дня
    Мишустин назвал реальный рост доходов населения России за год

    Мишустин: Реальные доходы в России выросли на 8,4%, безработица снизилась до 2,3%

    Tекст: Вера Басилая

    Реальные доходы населения России выросли на 8,4% за год, превысив прогнозы, отмечен также рост реальной зарплаты на 8,7% за одиннадцать месяцев 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе встречи Мишустин сообщил о значительном росте реальных доходов населения за прошедший год, передает ТАСС. «Реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, а реальная зарплата сейчас, за 11 месяцев, плюс 8,7%», – рассказал премьер.

    Глава правительства подчеркнул, что одной из приоритетных задач было обеспечение роста денежных доходов россиян, и этот результат оказался вполне успешным. «Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения», – отметил Мишустин.

    На встрече также обсуждалась ситуация с безработицей в стране. На данный момент уровень безработицы составляет 2,3%, в то время как за прошедший год он в среднем не превышал 2,5%. Премьер-министр подчеркнул значимость решения проблемы дефицита рабочей силы и необходимость привлечения специалистов в нуждающиеся отрасли.

    Ранее Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

    Владимир Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Также Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, а премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.

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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    7 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Законопроект о защите русского языка прошел первое чтение в Госдуме

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет Госдумы по культуре поддержал законопроект, предполагающий обязательность использования русского языка на вывесках и надписях, для первого чтения в парламенте.

    Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект о защите русского языка, передает ТАСС.

    Законопроект предполагает использование только русского языка для вывесок и надписей и был предложен группой депутатов в 2023 году.

    Среди авторов документа значится председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

    Законопроект предполагает внесение изменений в ряд законодательных актов, таких как «О государственном языке Российской Федерации», «О защите прав потребителей», и «О рекламе».

    Предложенные изменения направлены на усиление позиций русского языка в различных сферах общественной жизни, включая рекламу и потребительские отношения.

    Ранее Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов и иностранных слов в публичной сфере. Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать рабочую группу для поддержки законопроекта.

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    9 февраля 2025, 02:31 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама

    Фишинг и поддельные акции стали самыми популярными видами мошеннического спама

    Tекст: Максим Попов

    Мошенники активно используют фишинг и поддельные акции как основные виды спама, чтобы похитить личные данные и установить вредоносное ПО, сообщил слен комитета по информационной политикен Госдумы Антон Немкин.

    По словам Немкина, наибольшую опасность представляет фишинг, целью которого является кража конфиденциальной информации, такой как логины, пароли и данные банковских карт, передает РИА «Новости». Немкин объяснил, что такие письма часто содержат тексты с предупреждением о возможной блокировке аккаунта, если не будут подтверждены данные, что создает у пользователя чувство срочности.

    Кроме того, как отметил депутат, мошенники активно рассылают письма с ложными акциями и скидками, которые могут содержать вредоносные вложения или ссылки, способные заразить устройство вирусами или перенаправить пользователя на фальшивые сайты. Среди популярных махинаций встречаются предложения быстро заработать, инвестиционные аферы и сомнительные медицинские товары.

    Спам также широко распространяется в мессенджерах и социальных сетях через фальшивые аккаунты. Мошенники предлагают перейти по ссылке ради получения «подарка» или решения вымышленной проблемы с аккаунтом. Эти сообщения становятся все более персонализированными, чтобы быть более убедительными для жертвы, подчеркнул депутат.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

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    8 февраля 2025, 10:21 • Новости дня
    Володин: С заемщиков нельзя будет требовать оплату по обманным кредитам

    Tекст: Александра Юдина

    Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что с заемщиков нельзя будет требовать оплаты по кредитным договорам, если кредитор не провел установленные проверочные мероприятия, что привело к возбуждению уголовного дела по факту хищения средств.

    Проект закона, направленный на защиту граждан от обманного принуждения к кредитам, был принят в первом чтении в январе этого года. Второе чтение документа запланировано на следующую неделю.

    Это должно усилить защиту прав граждан и снизить случаи мошенничества в кредитной сфере.

    Ранее в Госдуме предложили ввести тест на финансовую грамотность для желающих взять кредит.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что такая мера направлена на защиту граждан от мошенников, которые могут попытаться оформить кредит с использованием персональных данных.

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    7 февраля 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства в 2024 году

    Путин назвал работу правительства в 2024 году удовлетворительной и результативной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

    Об этом он сообщил после доклада главы правительства Михаила Мишустина, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что достигнутые результаты в российской экономике стали возможными благодаря работе трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, а также финансовых властей. «Это результат удовлетворительный, хороший результат», – прокомментировал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим. Он также оценил вклад трудовых коллективов в экономику России.

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    7 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал хорошим результат в экономике России

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о хорошем результате в российской экономике.

    Путин особо отметил положительный результат в экономике. «В целом результат хороший, еще раз повторяю», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, отметив, что темпы экономического роста России превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.

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    7 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин встретился с Мишустиным в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.

    «Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

    Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».

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    7 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Мишустин пообещал выполнить поставленные Путиным задачи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о наличии необходимого фундамента для выполнения всех социальных обязательств и достижения национальных целей развития.

    В своем обращении к президенту Мишустин подчеркнул, что созданная основа позволит продвигаться вперед в развитии страны и обеспечивать технологический, промышленный и экономический суверенитет, передает ТАСС.

    Премьер-министр добавил, что правительство активно займется реализацией этих задач. «Мы активно будем этим заниматься, продолжать», – заверил Мишустин.

    В ходе встречи с Мишустиным Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест, а также поручил снизить инфляцию в 2025 году.

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    7 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков: Мишустин доложит Путину о развитии экономики России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у президента Владимира Путина с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Председатель правительства выступит с докладом у президента на тему экономического развития страны, пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Встреча состоится до совещания главы государства с Совбезом России. О совещании с СБ России Песков сообщал ранее.


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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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