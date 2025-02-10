В Госдуме предложили пересдать экзамены иностранцам до 2026 года

Лидер ЛДПР предложил пересдать экзамены иностранцам для подтверждения знаний до 2026 года

Tекст: Максим Попов

Как сообщает РИА «Новости», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением пересдачи экзаменов для иностранных граждан, уже получивших сертификаты от коммерческих организаций. Экзамены должны подтвердить знания русского языка, истории и основ законодательства России. Срок проведения экзаменов предложено установить до 1 января 2026 года.

В своем обращении Слуцкий подчеркнул, что целью является подтверждение необходимых знаний иностранными гражданами, которые ранее получили сертификаты у сторонних организаций. Он призвал рассмотреть вопрос о проведении повторных экзаменов в государственных учреждениях за плату и внести соответствующие изменения в нормативные акты, включая постановление правительства РФ от 31 мая 2021 года №824.

В обращении указано, что с 10 декабря 2024 года сертификаты могут выдаваться только госучреждениями из перечня, утвержденного правительством РФ. Запрещена передача прав и обязанностей по проведению экзаменов третьим лицам. По словам Слуцкого, привлечение образовательными учреждениями сторонних организаций на договорной основе раньше приводило к созданию подложных документов, без фактической проверки знаний.

Напомним, в декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее 92 госучреждения, которые могут проводить экзамены по русскому языку для мигрантов.