Жительниц Кировской области заподозрили в сдаче экзаменов за мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые помогали нелегалам сдавать экзамены на знание языка, истории и основ законодательства, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Одна из женщин, работавшая в организации, занимающейся тестированием иностранных граждан, передавала бланки экзаменов с правильными ответами своей сообщнице. Та, в свою очередь, продавала их мигрантам из стран ближнего зарубежья за деньги.

В некоторых случаях сообщница сама сдавала экзамены за мигрантов, подключаясь к их учетной записи на специальном сайте. После успешного прохождения тестов мигрантам выдавались сертификаты, необходимые для получения патента на работу в России. Так они легализовали пребывание около 100 иностранных граждан в стране.

Подозреваемых задержали, при обыске у них было изъято компьютерное оборудование и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела.

Одну подозреваемую отправили под домашний арест, другой предписали обязательство о явке.

Планируется признать незаконным пребывание мигрантов, нелегально получивших сертификаты, и выдворить их за пределы России.

Напомним, с 25 января в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.