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    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    МИД: Москва ожидает Моди на параде 9 мая
    Небензя объяснил вину ПВО Украины в гибели гражданских в Кривом Роге
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    8 апреля 2025, 21:55 • Новости дня

    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная миграционная ситуация в подмосковных Котельниках вызвала реакцию британских СМИ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, это объясняется тем, что Британия крышует потоки миграции с целью использовать мигрантов как рычаг давления. О том, кто и как модерирует миграционные потоки, рассказал политолог Илья Ухов.

    В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

    По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес к этому городу «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

    Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что Россия начала активно поднимать тему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

    Кроме того, Луговой выражает опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он пишет в своем посте, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за разжигание межнациональной розни и попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

    «Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – указывает Луговой.

    Луговой указывает, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

    «Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

    «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале. По его словам, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство.

    Ухов отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на страны ЭКОВАС. Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно помогают структуры ООН.

    Политолог отметил наличие сетей НКО и промигрантского лобби, которые помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию, что, по словам Ухова, способствует ускоренной «кишлакизации».

    Ухов призвал осознать методы и цели международных структур, чтобы лучше подготовиться к вызовам, связанным с бесконтрольной миграцией, и отметил, что понимание этих процессов поможет странам защитить свои интересы.

    8 апреля 2025, 16:39 • Новости дня
    В России добыли рекордное количество сардины иваси

    Вылов сардины иваси в России стал рекордным за всю постсоветскую историю

    В России добыли рекордное количество сардины иваси
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Добыча водных биоресурсов в прошлом году в России составила более 4,9 млн тонн, рекордным за все время после распада СССР оказался показатель вылова сардины иваси – он составил 580 тыс. тонн, а объем российской аквакультуры достиг 380 тыс. тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии федерального агентства по рыболовству.

    «Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок – индикатор самообеспеченности превысил 138%», – заявил вице-премьер.

    По его словам, несмотря на внешние трудности, рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Эффективность его функционирования подтверждается позитивной динамикой экономических показателей. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей. На предприятиях рыбной отрасли трудятся свыше 125 тыс. человек. Средний уровень заработной платы в рыбной промышленности в два раза превышает аналогичный показатель по экономике в целом, отметил Патрушев.

    Он подчеркнул, что рыбная продукция из России традиционно занимает важное место в структуре аграрного экспорта страны. За прошлый год объем внешних поставок превысил 1,9 млн тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.

    В будущем отрасли предстоит продолжать наращивать вылов водных биоресурсов, сказал Патрушев. Он отметил, что важнейшими направлениями остаются системные исследования и освоение новых промысловых районов, включая акватории за пределами страны и международные зоны Мирового океана. Особое внимание следует уделить добыче менее освоенных видов, в том числе глубоководных, пояснил вице-премьер.

    Он рассказал, что в 2024 году ВНИИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) организовал около тысячи научных рейсов. Впервые были проведены исследования в новых акваториях, включая регионы, ранее не охваченные мониторингом. Полученные данные позволили увеличить рекомендуемые объемы добычи и расширить промысловые зоны. Одним из ключевых событий стал запуск масштабной Африканской экспедиции, в рамках которой российские специалисты на двух научных судах провели работы в территориальных водах пяти африканских государств. Финансирование проекта составило 2,2 млрд рублей.

    Также продолжается техническое обновление исследовательского флота Росрыболовства – в настоящее время ведется строительство двух современных судов, ввод которых в эксплуатацию намечен на 2028 год.

    Патрушев добавил, что наращивать мощности должен сегмент аквакультуры. Благодаря господдержке, за три года в 2,5 раза снизилась зависимость от иностранных кормов.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году среднее потребление рыбы в России достигло 22,7 кг на человека в год, что на 18% выше показателя 2022 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как обновляется российский рыболовецкий флот.

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    8 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев прокомментировал рост ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса

    Медведев цитатой из Апокалипсиса на английском проиллюстрировал ядерную угрозу

    Tекст: Ирма Каплан

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул опасность ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса.

    Медведев выразил обеспокоенность обстановкой в мире в сфере ядерной безопасности и нежеланием западных ядерных держав поддерживать процесс разоружения. Для этого в соцсети Х он к посту о Договоре СНВ-III добавил цитату из Апокалипсиса на английском языке.

    «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто устоит?» – процитировал Медведев фразу из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

    Этой репликой в Апокалипсисе завершается фрагмент о том, как Ангел снимает семь печатей, связывавших гнев Божий. Медведев добавил эти слова к посту о договоре по СНВ-III, о котором ранее написал в Telegram-канале, но без библейской цитаты.

    В своем посте Медведев сожалеет о том, что договор не привел к росту безопасности и сокращению ядерных вооружений. Поэтому он сопоставляет современную политическую обстановку с угрозой ядерного конфликта и библейскими пророчествами. Он уверен, что в ближайшие 10 лет ни о каком разоружении не может быть речи.

    «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», – резюмировал политик.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

    Россия со своей стороны заявляла, что поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга. В октябре 2024 года Москва подчеркивала необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Госдума ограничила поступление в вузы без ЕГЭ на схожие специальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила законопроект, который разрешает поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

    Авторами инициативы выступила группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС. Изменения внесены в закон «Об образовании», где указывается, что абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения по вступительным испытаниям, если их специальность в колледже соответствует профилю бакалавриата или специалитета в вузе.

    Ранее законодательство не содержало требований о соответствии специальностей при поступлении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая норма не обеспечивает качественный состав студентов и не мотивирует их выбирать одну специальность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 40% абитуриентов использовали предыдущие правила как «лазейку», поступая на несоответствующие их предыдущему образованию программы.

    Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Володин подчеркнул, что нововведения помогут повысить качество образования и будут способствовать более осознанному выбору профессии. Он отметил важность этих изменений для развития государства, так как они повышают ответственность и качество подготовки специалистов.

    Ранее в Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи.

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    8 апреля 2025, 19:52 • Новости дня
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

    По словам Лукашенко, все началось с его первого официального визита в Москву во время президентства Бориса Ельцина. В ходе визита Лукашенко и Ельцин встретились в зале с длинным столом. Лукашенко вспомнил, как он сказал Ельцину: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва».

    Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь», отметил, что парады всегда проходили на Красной площади как в едином государстве, так и после его распада. По его словам, парады Победы на Красной площади стали традицией благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что 9 мая – это День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы неправильно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    8 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    МИД: Договор России с Ираном не подразумевает военный союз

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил в Госдуме, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    По его словам, заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает образование военного союза между двумя странами, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что договор не предусматривает оказание взаимной военной помощи, подчеркнув исключительно мирный характер этого соглашения.

    В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о сохранении текущего формата переговоров с США через посредников после состоявшейся встречи в Омане.

    По его словам, Иран выбрал данную форму переговоров, чтобы избежать давления с американской стороны.

    Арагчи заявил, что посредничество гарантирует более честный и полезный диалог, и подчеркнул отсутствие планов перехода к прямым переговорам.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    8 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Госдума ратифицировала договор о партнерстве России и Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

    Госдума России ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, передает ТАСС.

    Договор закрепляет стратегическое партнерство между Россией и Ираном, охватывая такие ключевые сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии. Это создаст правовые рамки для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

    Ратификация данного документа подчеркивает намерение обеих стран углубить и расширить взаимодействие в различных областях, что может существенно повлиять на региональные и международные отношения.

    В рамках партнерства будет усилено сотрудничество в области обороны и борьбы с терроризмом, что имеет особое значение на фоне текущих международных вызовов.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    8 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Воробьев сообщил о завершении строительства дороги в Королеве в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье к началу 2026 года планируется завершение строительства важной выездной дороги из города Королева, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Воробьев подчеркнул, что это решение поможет значительно улучшить транспортную доступность для 250 тыс. жителей города, которые долгое время испытывали затруднения с выездом, передает ТАСС.

    Губернатор отметил, что власти Подмосковья рассматривали различные варианты проекта в течение долгого времени. «Если не к концу года, то в первом квартале 2026 года, Владимир Владимирович, мы построим дорогу, которая действительно "вызволит из плена" 250 тысяч», – заявил Воробьев.

    Глава региона также доложил о других инфраструктурных проектах в регионе, включая завершение Южно-Лыткаринской трассы к концу года и строительство пяти индустриальных парков.

    Во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России поднимал вопрос о строительстве третьего выезда из Королева. Путин подчеркнул значимость использования потенциала города и выразил поддержку проекту.

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    8 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую журналистку и телеведущую  Ольгу Скабееву по четырем статьям украинского Уголовного кодекса. Основные обвинения касаются якобы ее посягательства на территориальную целостность Украины и «информационно-психологических манипуляциях в интересах Москвы», передает ТАСС.

    В материалах дела СБУ указывает на то, что Скабеева «входит в медийный пул Кремля», который якобы используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций. Ей также приписывают документально зафиксированные неоднократные призывы «к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины».

    Для доказательств своих версий в СБУ инициировали судебно-лингвистические экспертизы, которые якобы подтвердили «факты информационно-подрывной деятельности» российской журналистки. Расследование ее злодеяний против Украины проводилось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, добавили в украинском ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским деятелям культуры, искусства и журналистики. В конце марта она заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Ранее в том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны, как и певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на Украине.


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    8 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Дуда опроверг вывод американских войск из Польши

    Президент Польши заявил о перемещении войск США на другие базы по решению НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

    Американские военные перемещены из логистического хаба в аэропорту города Жешув на другие базы в Польше в ходе передислокации, что согласовано на уровне НАТО. Никакого вывода войск США из страны нет, заявил на пресс-конференции в Таллине польский президент Анджей Дуда.

    «Я знаком с этим вопросом, мне знакома эта тема об ответственности за безопасность аэропорта Жешув. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне альянса», – приводит слова Дуды телеканал Polsat News.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг вывод американских  войск из страны, добавив, что их дислокация изменится.

    По его словам, по решению саммита НАТО в Вашингтоне характер миссии в Ясенках, где находится логистический хаб, изменился, и задачи переходят к другим союзникам, включая Норвегию, Германию и Британию.

    «Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», – написал он в соцсети Х.

    Объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува. Временный контингент США дислоцировался там с 2022 года. На саммите НАТО в 2024 году также приняли решение о создании миссии NSATU для поддержки и координации военных поставок Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа.

    В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Тогда же США временно прервали поставки военной помощи Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    8 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    «Росгеология» представила в Минприроды стратегию развития до 2050 года

    Гендиректор «Росгеологии» Радьков рассказал о стратегии развития холдинга до 2050 года

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава «Росгеологии» Сергей Радьков сообщил о представленной в Минприроды обновленной стратегии развития холдинга до 2050 года. Он предусматривает три сценария и ориентирован на воспроизводство минерально-сырьевой базы страны.

    Обновленная стратегия развития «Росгеологии» представлена в Министерстве природных ресурсов и предусматривает развитие холдинга до 2050 года в соответствии с национальной стратегией воспроизводства минерально-сырьевой базы, сообщил его гендиректор Сергей Радьков.

    «Нами подготовлен уже вариант стратегии "Росгеологии" в трех сценариях, мы ее представили в Минприроды», – передает слова Радькова ТАСС.

    Он отметил, что стратегия станет основой для принятия решений по финансовому оздоровлению компании, в проекте также заложено краткосрочное построение финансово-экономической модели для оперативного принятия решений.

    «Сейчас финансово-экономическую модель мы построили покороче, для того чтобы оперативно принимать решения. Но в любом случае мы должны полностью соответствовать стратегии воспроизводства минерально-сырьевой базы страны», – добавил глава холдинга.

    По его словам, правительство готовит комплексную программу поддержки «Росгеологии», при которой докапитализация компании не планируется. Первый этап поддержки включает назначение холдинга единственным исполнителем второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды», что обеспечит гарантированный финансовый поток.

    Радьков также прокомментировал текущий технический дефолт по облигациям на 1 млрд рублей, подчеркнув, что ведутся переговоры с держателями облигаций и прорабатываются решения, чтобы исправить ситуацию.

    «Решения строятся исходя из того, что есть поручения президента о сохранении государственных геологоразведочных компетенций "Росгеологии". И из этой задачи выстраивается интересная комплексная программа, набор мер и решений», – заключил он.

    Многопрофильный геологический холдинг «Росгеология» осуществляет полный спектр услуг по геологоразведке. Стопроцентный пакет его акций находятся в собственности государства.

    В сентябре 2024 года «Росгеология» сообщила об отсутствии денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступал 26 сентября. Компания заявила о поиске решения вопроса, в том числе за счет привлечения средств господдержки. Глава холдинга Радьков тогда отмечал, что «Росгеология» пребывает в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Минприроды подсчитало общие запасы 29 видов редких металлов в России – 658 млн тонн. В это число входят 14 видов полезных ископаемых и группа редкоземельных металлов, состоящая из 15 видов.

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    8 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО за прошедшую ночь успешно уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

    Большинство беспилотников, а именно 19, было уничтожено над территорией Курской области, тогда как оставшиеся четыре были нейтрализованы в Белгородской области.

    В ночь на вторник в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель.

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    8 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Пушков назвал страны Европы филиалами «глубинного государства»

    Сенатор Пушков указал на глобальный масштаб влияния «глубинного государства»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков заявил о существовании глобального «глубинного государства», которое контролирует политические процессы и назначает лидеров стран, включая Францию, Британию и Германию.

    «Глубинное государство» перестало быть чисто американским феноменом, оно уже глобально и существует на международном уровне, расставляя своих ставленников на руководящие посты государств, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили Макрона "из того, что было" и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много», – написал он в своем Telegram-канале.

    Сенатор отметил, что «глубинное государство» отвечает и за отмену результатов не устраивающих его голосований, и снимает неугодных кандидатов с политической гонки, и дает установки либеральным СМИ, и манипулирует сознанием общественности.

    «Британия, Франция, Германия – его филиалы. Это глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине – премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его», – резюмировал Пушков.

    Как писала 7 апреля газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине. Он добавил, что сотрудничество Украины с европейской бюрократией для народа страны никакой пользы не имеет.

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    8 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    В Петербурге задержали организаторов фиктивных браков для мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полицейские в Петербурге пресекли канал нелегальной легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны 15 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Среди задержанных – предполагаемые организаторы схемы, женщины, заключившие фиктивные браки, а также владельцы квартир, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, двое местных жителей с 2022 года искали иностранцев, желающих заключить фиктивный брак с гражданами России для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. Стоимость их услуг доходила до 200 тыс. рублей. Женщины, участвовавшие в этих браках, получали за это по 30-50 тыс. рублей.

    Организаторы также предлагали услуги по регистрации мигрантов по месту пребывания. Для этого они привлекали собственников жилья в Петербурге. Цена такой услуги варьировалась от 4 до 14 тыс. рублей. В результате на миграционный учет было поставлено свыше 100 иностранцев.

    Возбуждено уголовное дело, двоих из подозреваемых отправили под домашний арест, остальные получили запрет на определенные действия.

    Материалы дела направлены в прокуратуры районов Петербурга для аннулирования фиктивных браков в судебном порядке.

    Ранее Волк сообщала, что создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в МВД России позволит улучшить координацию и управление миграционными процессами.

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    8 апреля 2025, 12:05 • Новости дня
    Ветераны СВО из Пскова рассказали об адаптации к мирной жизни после ранений

    Участники программы «Перезагрузка» рассказали, как живут после ранений на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Никита, Камиль и Дмитрий после ранений на СВО продолжают активную деятельность: открыли производство мебели, занимаются адаптивным спортом и работают в военкомате, рассказали в «Народном фронте».

    Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, своим примером мотивируют других: организовывают мероприятия в госпиталях, помогают в реабилитации, устраивают соревнования и бегают марафоны, рассказали в «Народном фронте».

    Кадровый офицер и штурмовик Никита в ходе СВО подорвался на мине в Запорожской области и лишился ноги от тазобедренного сустава, потерял 80% крови, но выжил. Теперь он 28-летний участник программы «Перезагрузка» от «Народного фронта», открыл мебельное производство во Пскове и развивает адаптивный спорт.

    «Брат воспринял новость о моем ранении, будто ничего и не было. Когда он узнал, единственная его фраза была, что даже если мне не сделают протез, он будет до конца своих дней носить меня на руках, лишь бы только я продолжал жить, развиваться, не заморачиваться по поводу своей травмы», – сказал Никита.

    Он признался, что еще в школе подрабатывал на мебельной фабрике, а позже с братом он учился производству мебели по видеоурокам. После закупили оборудование, сняли помещение в аренду, стали продавать кровати через интернет. Постепенно появились и постоянные клиенты.

    Кроме того, после ранения Никита пошел учиться в Псковский государственный университет по программе «Инженер-конструктор машиностроительных производств», а в свободное от бизнеса и учебы время он – капитан команды региона по волейболу сидя. Еще Никита стреляет из лука и является соорганизатором школы адаптивного спорта с коллегами-ветеранами Камилем и Дмитрием.

    Заниматься в школе могут не только люди с ограниченными возможностями, ветераны СВО, но и все желающие – взрослые и дети.

    Ветеран СВО Камиль подорвался на мине во время выполнения штурмовой задачи на Луганском направлении, лишился ноги, но удалось сохранить коленный сустав и установить протез. Вернулся к жизни через работу в военкомате и спорт. Он пишет гранты для школы адаптивного спорта, ведет организованную им секцию самбо для детей от 6 до 14 лет.

    А штурмовик Дмитрий – первый человек в России, который пробежал марафон на протезе (42 километра за 5 часов), но рекорд не зафиксирован. В 2014 году в бою за Донецкий аэропорт он лишился ноги от тазобедренного сустава. Но смог вернуться к жизни, стал вдохновителем адаптивного спорта в регионе, руководит Ассоциацией ветеранов СВО и организует мероприятия для ветеранов, отмечая важность спорта для реабилитации.

    Как писала в начале апреля газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

    В марте президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.

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    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

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