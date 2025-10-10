NYT сообщила о риске создания вирусов с помощью искусственного интеллекта

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
NYT: Искусственный интеллект достиг уровня создания биологических угроз
Темпы развития искусственного интеллекта значительно опережают возможности по контролю за ним, что повышает риск создания смертельно опасных вирусов с помощью нейросетей, пишет газета The New York Times.
Технологии искусственного интеллекта могут стать инструментом для создания смертельно опасных вирусов, а развитие нейросетей идет быстрее, чем возможности по противодействию новым угрозам, предупреждает The New York Times. Издание ссылается на мнение экспертов в области биобезопасности и искусственного интеллекта.
В сентябре 2025 года ученые из Стэнфордского университета впервые использовали ИИ для разработки искусственного вируса, который предназначался для борьбы с кишечной палочкой. Эксперты отмечают, что те же технологии способны с такой же легкостью применяться для создания патогенов, потенциально опасных для всего человечества.
Специалисты предлагают создать международный регулирующий орган по аналогии с МАГАТЭ или внедрять специализированные системы безопасности, чтобы минимизировать возможный вред. Однако, подчеркивает издание, современные системы ИИ уже представляют угрозу, сравнимую с распространением ядерного оружия, отмечает ТАСС.
Аналитики считают, что теперь главный вопрос в другом: найдется ли человек, который рискнет создать настолько опасную систему с использованием ИИ, способную уничтожить человечество.
