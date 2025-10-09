Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Банк Англии заявил об угрозе резкой коррекции мирового рынка из-за ИИ
В британском центробанке считают, что переоценка потенциала искусственного интеллекта может привести к неожиданному обвалу акций, особенно компаний технологического сектора.
Банк Англии выразил опасения по поводу возможности образования пузыря на мировом фондовом рынке из-за стремительного роста стоимости активов, связанных с искусственным интеллектом, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
По оценке комиссии банка по финансовой политике, «риск резкой коррекции рынка возрос», а рыночная стоимость активов, особенно технологических компаний, достигла предельных значений.
В докладе отмечается, что биржи становятся особенно уязвимыми, если ожидания относительно потенциала ИИ окажутся завышенными. Инвесторы, по мнению аналитиков, не учитывают возможность резкой коррекции, что может привести к потере ликвидности для компаний и домохозяйств.
В Банке Англии также подчеркнули, что для британской финансовой системы высока вероятность ощутить последствия возможного глобального шока, так как Британия – открытая рыночная экономика.
The Guardian обращает внимание, что на фоне ажиотажа вокруг ИИ стоимость американской OpenAI с октября 2024 года выросла с 157 млрд до 500 млрд долларов, а Anthropic с марта 2024 года увеличилась почти в три раза – с 60 млрд до 170 млрд долларов. При этом исследование Массачусетского технологического института в августе показало смешанные результаты внедрения ИИ, поскольку 95% пилотных программ не улучшили показатели деятельности компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI стала самой дорогой частной компанией мира.
Европейский союз намерен активизировать внедрение искусственного интеллекта на предприятиях из-за отставания от Соединенных Штатов в этой области.
Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что рост технологий искусственного интеллекта ведет к значительному увеличению энергопотребления.