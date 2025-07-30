В Тихом океане обнаружили гигантский вирус с рекордным хвостом

Ученые обнаружили в Тихом океане гигантский вирус с рекордным хвостом

Tекст: Вера Басилая

Ученые обнаружили новый гигантский вирус, обладающий необычно длинным хвостом. Длина одного из двух отростков PelV-1 достигает 2,3 микрометра, что делает его почти в двадцать раз длиннее хвоста коронавируса SARS-CoV-2. Основной капсид PelV-1 составляет около 200 нанометров, что также выделяет его среди других вирусов, передает «Царьград».

Вирус PelV-1 заражает клеточный фитопланктон Pelagodinium, важный элемент океанических экосистем. Исследователи отмечают, что необычная длина хвоста, по их предположению, помогает вирусу проникать в клетки-жертвы. В публикации на bioRxiv говорится: «После захвата клеткой хвост исчезает, что говорит о специфической и временной функции этого элемента».

Геном PelV-1 содержит метаболические гены и участки, отвечающие за светочувствительные процессы, что считается адаптацией к жизни в освещенных слоях океана. Открытие специалистами такого вируса расширяет представление о разнообразии гигантских вирусов и их роли в морских пищевых цепочках.

Ранее российские ученые начали изучать гигантские вирусы, найденные в Арктике. Специалисты ранее обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные «зомби-вирусы».