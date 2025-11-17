Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Компьютер в Самарском университете научили «читать» движения человека по сенсорам
В Самарском университете предложили новый метод распознавания движений человека
В Самарском университете был создан подход для точного распознавания действий человека на основе анализа траекторий движений в сжатом пространстве.
В Самаре ученые Самарского университета предложили новый метод распознавания человеческих движений с помощью технологии motion capture, передает The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. В основе исследования лежит идея сжатия больших массивов данных, которые фиксируют датчики на теле человека, до компактных траекторий в специальном пространстве поз, передает РИА «Новости».
Автор разработки, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Евгений Мясников, объяснил: «Данные о движении человека, полученные с использованием видеосъемки или системы захвата движения, являются избыточными. Поэтому мы пытаемся найти такое компактное представление этих данных, которое позволит машине безошибочно распознавать действия человека, то есть определять, в какой момент времени и какое действие человек совершает».
Предложенный подход позволяет определять действия, сравнивая компактные траектории различных поз, что особенно эффективно даже при отличающихся темпах движения.
По словам Мясникова, методика может быть востребована в медицине для диагностики нарушений опорно-двигательного аппарата, а также в области безопасности – для определения подозрительных действий. Также технология способна интегрироваться в системы «умного дома». В ходе тестирования использование известных наборов данных показало, что новый подход чаще верно распознает действия по сравнению с альтернативами.
Следующий этап исследования по словам разработчиков – работа с видеоданными и создание собственного набора данных. Мясников подчеркнул, что команда располагает всем необходимым оборудованием для дальнейших исследований и сможет создать базу для оценки различных методов распознавания движений. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.
