Ставший «Изобретателем года» инженер усовершенствовал производство обшивок самолета

Челябинский инженер Бухаров улучшил производство обшивки для самолетов

Tекст: Мария Иванова

Челябинский инженер Иван Бухаров стал победителем третьего Всероссийского конкурса «Изобретатель года», сообщает ТАСС. Он усовершенствовал производство обшивок для самолетов, разработав уникальный способ повышения точности и качества их изготовления.

Экономический эффект от внедрения изобретения Бухарова уже превысил 350 млн рублей.

Награждение прошло на ВДНХ в музее «Атом», награду вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Бухаров руководит Уральским инжиниринговым центром, а совместно с Самарским университетом они создали программное обеспечение для автоматизации технологических процессов.

«Технология оттяжки листовых материалов для оболочек летательных аппаратов давно известна. Но в настоящее время мы занимаемся автоматизацией этого процесса. Мы создали программное обеспечение совместно с Самарским университетом <…> и теперь можем моделировать сложные технологические процессы оттяжки до изготовления», – отметил изобретатель.

В категории «Наставник года» награду получил Евгений Титов из Алтайского государственного технического университета. Под его руководством реализовано 54 совместных изобретения с молодыми учеными, а также внедрена система подготовки кадров по электромагнитной безопасности и защите объектов энергетики.

Премию в номинации «Рационализатор года» завоевала Екатерина Семанцова из Новосибирска, которая локализовала технологию производства глинозема для бронекерамики. Итогом ее работы стало возобновление производства бронекерамики для защиты техники и личного состава Вооруженных сил России.

Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования, ВОИР и музеем «Атом» при поддержке индустриальных партнеров, а в 2025 году на него поступило более 650 заявок из 71 региона страны. Чернышенко подчеркнул, что мероприятие проходит в месте, где ощущается преемственность поколений изобретателей и создаются условия для технологического суверенитета России.

Отметим, что в субботу Московский авиационный институт наградил молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и разработки средств борьбы с дронами.

В 2024 году интерес к евразийскому патентованию со стороны российских заявителей значительно вырос.