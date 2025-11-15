Ставший «Изобретателем года» инженер усовершенствовал производство обшивок самолета

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Челябинский инженер Иван Бухаров был удостоен звания «Изобретатель года» за разработку способа улучшения точности и автоматизации изготовления самолетных оболочек.
Челябинский инженер Иван Бухаров стал победителем третьего Всероссийского конкурса «Изобретатель года», сообщает ТАСС. Он усовершенствовал производство обшивок для самолетов, разработав уникальный способ повышения точности и качества их изготовления.
Экономический эффект от внедрения изобретения Бухарова уже превысил 350 млн рублей.
Награждение прошло на ВДНХ в музее «Атом», награду вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Бухаров руководит Уральским инжиниринговым центром, а совместно с Самарским университетом они создали программное обеспечение для автоматизации технологических процессов.
«Технология оттяжки листовых материалов для оболочек летательных аппаратов давно известна. Но в настоящее время мы занимаемся автоматизацией этого процесса. Мы создали программное обеспечение совместно с Самарским университетом <…> и теперь можем моделировать сложные технологические процессы оттяжки до изготовления», – отметил изобретатель.
В категории «Наставник года» награду получил Евгений Титов из Алтайского государственного технического университета. Под его руководством реализовано 54 совместных изобретения с молодыми учеными, а также внедрена система подготовки кадров по электромагнитной безопасности и защите объектов энергетики.
Премию в номинации «Рационализатор года» завоевала Екатерина Семанцова из Новосибирска, которая локализовала технологию производства глинозема для бронекерамики. Итогом ее работы стало возобновление производства бронекерамики для защиты техники и личного состава Вооруженных сил России.
Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования, ВОИР и музеем «Атом» при поддержке индустриальных партнеров, а в 2025 году на него поступило более 650 заявок из 71 региона страны. Чернышенко подчеркнул, что мероприятие проходит в месте, где ощущается преемственность поколений изобретателей и создаются условия для технологического суверенитета России.
Отметим, что в субботу Московский авиационный институт наградил молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и разработки средств борьбы с дронами.
