Объявлено о резком росте числа патентных заявок из России в Евразии

Глава ЕАПВ Ивлиев сообщил о резком росте евразийских патентных заявок из России

Tекст: Дарья Григоренко

Международная научно-практическая конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность в новой модели развития науки и технологий» прошла 9 октября в Москве.

Конференция традиционно стала площадкой для диалога между наукой, представителями власти и бизнесом. Ключевым событием стала пленарная сессия, посвященная роли интеллектуальной собственности (ИС) в развитии инновационной экономики России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Модератор сессии, руководитель Роспатента Юрий Зубов, отметил, что конференция объединяет представителей власти, научных организаций, вузов и бизнеса, что способствует выработке совместных решений для формирования новой модели научно-технологического развития.

«В центре дискуссии – интеллектуальная собственность, как катализатор превращения фундаментальных знаний и научных идей в реальные экономические активы. Президент России неоднократно говорил о необходимости реализации задач по трансферу технологий и внедрения научных разработок. Развитие сферы интеллектуальных прав в России неразрывно связано с задачами и национальными целями достижения технологического лидерства и устойчивости экономического роста. Сейчас для этого реализуется работа по созданию собственных технологий и производств, но важен ускоренный процесс их внедрения в реальный сектор экономики», – сообщил Зубов.

Ивлиев отметил, что число заявок по изобретениям увеличилось на 33,5%, а по промышленным образцам – на 68%. «Убежден в том, что грамотная патентная стратегия минимизирует риски потери технологии. Патент дает легальные монополии, обеспечивает охрану и заключительных прав и создает новые горизонты для исследователей и предпринимателей», – заявил Ивлиев.

По словам главы ЕАПВ, Россия на государственном уровне продвигает промышленную и научно-образовательную кооперацию в Евразии, что создает дополнительные возможности для бизнеса. Особое значение Ивлиев придает международным технологическим обменам, которые, по его мнению, являются необходимым условием развития любой инновационной компании.

В ходе сессии обсуждались вопросы совершенствования нормативной базы по ИС, повышения инвестиционной привлекательности научных разработок, а также развития партнерств университетов и компаний для ускорения трансфера технологий. Владимир Кононов, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, акцентировал, что без качественной подготовки инженеров и изобретателей достичь технологического лидерства невозможно. Он напомнил, что президент России говорил о необходимости создания рыночного механизма для внедрения отечественных изобретений, чтобы они не оставались невостребованными.

Участники конференции пришли к выводу, что необходимо интегрировать объекты ИС в образовательные программы, поддерживать инновационную студенческую среду и развивать целевые гранты для молодых ученых. Особое внимание уделялось мерам поддержки коммерциализации научных результатов, таким как кредиты под залог интеллектуальных прав, гранты и акселерационные программы, что, по опыту Московского инновационного кластера, способствует выходу разработок на рынок и их международной защите.



Деловая программа включала три сессии, особую роль в которых сыграли обсуждения регионального опыта – формирование и внедрение эффективных моделей развития ИС в субъектах РФ, а также интеграция науки, медицины и фармацевтики для укрепления национальной лекарственной безопасности. Мероприятия для молодежи были посвящены вопросам защиты прав и механизмам работы с интеллектуальной собственностью, что позволяет вовлекать новое поколение в развитие научно-технологической сферы России.