  • Новость часаПезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    С юга Китая эвакуировали два млн человек из-за тайфуна «Рагаса»
    Офис КТК в Новороссийске поврежден из-за атаки дронов
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 18:00 • Общество

    Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения

    Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
    @ изобретатель-года.рф

    Tекст: Алексей Анпилогов, Дмитрий Губин

    За укреплением технологического суверенитета России стоят конкретные люди – изобретатели, создающие собственные, российские разработки. Как и почему они занялись изобретательством? Можно ли заработать на этом? Что мешает создавать изобретения – а что, наоборот, способствует этому? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали победители конкурса «Изобретатель года».

    В советское время движение изобретателей было поистине массовым, существовала влиятельная организация ВОИР (Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов). ВОИР, пусть и в измененном виде, действует до сих пор. Теперь уже Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов поддерживает тех, кто создает новое для технологического развития страны.

    Свежий пример такой поддержки – III Всероссийский конкурс «Изобретатель года – 2025», организуемый совместно с Минобрнауки, РАН, Минпромторгом и другими ведомствами. Конкурс включает четыре основные номинации: Гран-при за выдающиеся изобретения с максимальным экономическим и/или социальным эффектом, а также три специальных номинации – «Изобретатель года», «Рационализатор года» и «Наставник года». Прием заявок идет до 30 сентября, призовой фонд – 5 млн рублей.

    О том, какой путь для признания и внедрения своих разработок приходится проходить изобретателям, газета ВЗГЛЯД побеседовала с победителями конкурса прошлого года. У некоторых из них более сотни зарегистрированных изобретений.

    Как оказалось, успешными изобретателями могут быть как сотрудники научных центров, так и просто энтузиасты и даже школьники.

    «Это заложено в нашей природе. Люди очень изобретательны», – объясняет свою мотивацию Екатерина Васильева из Новгородской области (первое место в номинации «Рационализатор года» конкурса «Изобретатель года – 2024»). – Мы все время что-нибудь придумываем, пробуем, открываем и улучшаем». Причем, рассказывает Васильева, для нее изобретательство «не основная деятельность, это тот труд, который мы отдаем добровольно в свободное от основной работы время».

    Для других природной склонности и даже энтузиазма недостаточно – нужна соответствующая среда, коллеги, соратники, профессия, деятельность. И прежде всего – научная и педагогическая. «Для меня изобретательство – это любимая часть моей работы», – говорит директор научно-образовательного центра им. К.Э. Циолковского АмГУ Дмитрий Фомин из Амурской области (первое место в номинации «Изобретатель года – 2024»).

    «Изобретательство – не столько проявление врожденной склонности, сколько результат целенаправленного формирования инновационной культуры в профессиональной среде, – настаивает сотрудник Омского автобронетанкового инженерного института Нуржан Ракимжанов (гран-при конкурса «Изобретатель года – 2023»). – Моя основная профессиональная деятельность – подготовка военных инженеров. Изобретательская деятельность является дополнительной, но органично интегрированной в педагогическую практику».

    Ракимжанов подчеркивает важность поддержки ВОИР как среды, способствующей изобретательству. Под эгидой ВОИР была организована лаборатория робототехники. Это позволило консолидировать усилия преподавателей и курсантов для решения прикладных задач в области автономных и дистанционно управляемых систем, что в итоге вылилось в создание изобретения.

    Иногда такой средой служит даже собственная семья. «Я ученик восьмого класса, – рассказывает Николай Цыгичко из Воронежской области (первое место в номинации «Юный изобретатель года – 2024»). – Так как в моей школе на уроках технологии совсем не освещается тема обработки материалов (как, впрочем, и в других школах),

    папа мне купил в Китае с целью ознакомления с основными принципами металлообработки два станка – фрезерный и токарный. Я освоил принципы их работы и мне стало интересно, как можно автоматизировать процесс фрезеровки.

    Оказалось, в этом вопросе ничего особо сложного нет. В результате мы создали фрезерный станок с ЧПУ, с которым я и победил в конкурсе».

    На вопрос о причинах, побудивших к созданию конкретного изобретения, изобретатели отвечают единодушно – прагматические цели. «Вам нужно решить задачу, а готовые решения вас не устраивают – значит, нужно предложить свой вариант, причем хорошего качества», – объясняет Фомин. При этом для успеха помимо «светлой головы», обеспечивающей теоретическую проработку задачи, в команде нужны еще и «умелые руки» с инженерно-техническими компетенциями.

    Примета времени: среди изобретений, победивших в конкурсах последних лет, есть те, что посвящены военно-техническим вопросам и помощи СВО. Например, Екатерина Васильева получила награду за новое камуфляжное снаряжение, скрывающее технику и бойцов от БПЛА противника. Нуржан Ракимжанов – за робототехнические системы, предназначенные для разминирования.

    Не имеет отношения к ВПК, но связано с идущей сегодня перестройкой российской космической отрасли изобретение Дмитрия Фомина – универсальный блок полезной нагрузки для наноспутников, уже работающий на орбите. Но путь от идеи изобретения до попадания в космос готового изделия не был простым.

    «Трудности обязательно присутствуют в работе изобретателя и его команды. К ним нужно быть готовым – а значит, запастись недюжинным терпением.

    Как пример – отсутствие необходимых компонентов, что свойственно удаленным регионам нашей большой страны, ожидание их поставки, потеря времени, а время, например, в космических проектах – это самый ценный ресурс», – отмечает Фомин.

    О похожих трудностях говорит и Ракимжанов. По его словам, для разработок в области робототехники «основными вызовами стали ограниченность материально-технической базы и необходимость импортозамещения компонентной базы». Кроме того, «наблюдается определенный консерватизм: некоторые организации проявляют осторожность при внедрении запатентованных решений, опасаясь юридических и технических рисков».

    Чтобы все это преодолеть, нужна моральная решимость и готовность идти до конца в доведении изобретения до конечного пользователя. «Вера в справедливость всегда помогает. Она двигает нас даже тогда, когда другие мотивы не работают», – говорит Васильева.

    Успешное внедрение требует не только технической зрелости, но и смекалки, настойчивости и титанического труда, предупреждает Ракимжанов.

    «Ключевой критерий – практическая апробация в реальных или близких к реальным условиях. Только на этой стадии становятся очевидными направления доработки, целевые ниши применения и потенциальные партнеры. Без такой стадии изобретение рискует остаться лабораторной разработкой.

    К сожалению, таких примеров немало», – признает омский изобретатель.

    «Помогает слаженная командная работа единомышленников, – добавляет Фомин. –

    Чтобы изобретение не легло на полку, необходимо создавать на его основе прототипы и активно представлять их на выставках и конкурсах».

    Собеседник вновь подчеркивает роль изобретательского сообщества. «Большим подспорьем в этом является участие в таких организациях, как ВОИР, поскольку всегда есть возможность обратиться за советом к широкому кругу изобретателей и рационализаторов», – добавляет директор научно-образовательного центра им. К.Э. Циолковского АмГУ.

    Причем этот круг не ограничивается собственно ВОИР. «Интеграция с научными и промышленными структурами критически важна, – говорит изобретатель из Омска Ракимжанов. – Первоначально мы сталкивались со скептицизмом, но через систематическое участие в профильных мероприятиях – выставках «Армия», конкурсах «Архимед», «Прорыв в будущее», фестивале «Наука и изобретения для жизни» – удалось доказать эффективность и перспективность разработок».

    Важный этап для любого изобретения – получение соответствующего патента. Именно патент является государственным подтверждением и новизны, и смысла изобретения – и, разумеется, защищает авторские права. В последнее время эта процедура стала более качественной, признает Ракимжанов. «Ранее патентование зачастую носило формальный характер – защиту идей на бумаге. В настоящее время мы патентуем уже реализованные и испытанные технические решения. Это значительно упрощает процесс: технический результат подтвержден, экспериментальные данные доступны, что повышает прозрачность и сокращает сроки рассмотрения».

    Тем не менее есть запрос на улучшение процесса патентования. По словам Ракимжанова, «целесообразно внедрение ускоренных процедур рассмотрения для приоритетных направлений – оборона, безопасность, импортозамещение», а также расширение практики предварительной экспертизы с привлечением отраслевых экспертов.

    В свою очередь Фомин полагает, что упростить процедуру и сократить сроки рассмотрения заявок позволило бы создание региональных филиалов Роспатента. У ученого из АмГУ процесс экспертизы заявки на патент занял больше года (из-за проверок на наличие государственной тайны). Хотя есть и другие примеры: на одну из разработок, представленных командой Ракимжанова, патент был зарегистрирован менее чем за две недели.

    В патентовании изобретателям также помогает ВОИР, особенно новичкам. «Без него мы бы вряд ли стали подавать заявку на изобретение», – признается школьник Цыгичко. По его словам, полная стоимость оформления патента на изобретение, включая госпошлину и сопутствующие расходы, составила 82 тыс. рублей.

    При этом изобретение способно приносить своему создателю доход. В случае со школьными станками все очевидно, нужен государственный (муниципальный) заказчик, хотя и этого порой недостаточно. «В сентябре 2025 года планировалось начать занятия с использованием нашего оборудования, но мы столкнулись с проблемой методического обеспечения уроков, – рассказывает Цыгичко. – Куда бы мы ни обращались, все говорят, что мы делаем хорошее дело, но на практике помощи нет. Будем писать уроки сами». Пока у школьника единственный доход от изобретения – полученный от ВОИР грант в 200 тыс. рублей.

    В целом, уверены изобретатели, дело их рук способно дать финансовую отдачу.

    «При системном подходе, наличии патентной защиты и партнерской сети изобретательство может стать устойчивым источником дохода.

    В условиях государственной поддержки и спроса на инновации такой путь вполне реализуем», – считает Ракимжанов. «Изобретательством вполне можно существенно увеличить свой доход», – подтверждает и Фомин, хотя и оговаривается: полностью заработать себе на жизнь можно лишь в исключительных случаях.

    Но есть и другие случаи – когда изобретателям вовсе не нужны деньги в качестве одного из результатов изобретений. «Пока мы не планируем финансовую отдачу. Это добровольная помощь вооруженным силам», – говорит разработчик камуфляжного снаряжения Васильева. Она признается, что технологию своего изобретения распространяет бесплатно.

    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    Геленджик закрыл выход в море из-за угрозы безэкипажных катеров
    Новый глава Верховного суда Краснов принес присягу
    Филиппо предсказал появление украинского оружия во французских пригородах
    Умер заслуженный артист России Вальвачев
    Эрнст напомнил, что «Голубой огонек» не выходит на Первом канале 30 лет
    Эксперт ЖКХ объяснил страх москвичей перед капремонтом

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

