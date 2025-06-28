Фестиваль «Наука и изобретения для жизни» собрал свыше 400 тыс. участников

Tекст: Александра Юдина

Мероприятие прошло в рамках Дня изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечается в последнюю субботу июня. Организатором стал Всероссийский общественный союз изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

На церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил собравшихся и подчеркнул, что организация объединяет более ста тысяч сторонников научного и технического творчества.

Он отметил, что утвержденные президентом национальные проекты в сфере технологического лидерства требуют внедрения новых наукоемких решений, а правительство сосредоточено на создании образовательной инфраструктуры и поддержке талантов с самого раннего возраста.

Заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы Владимир Кононов обратил внимание на совпадение праздника с Днем молодежи, подчеркнув, что молодые ученые и инженеры являются ключевым ресурсом для развития страны.

Он сообщил, что стратегия ВОИР до 2030 года ориентирована на молодежь, развитие инженерных и научных профессий, а также создание благоприятных условий для молодых изобретателей.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил важность инноваций, которые улучшают жизнь людей, а также упомянул рост возможностей для молодых ученых и студентов, включая открытие научных обществ и лабораторий.

В рамках мероприятия 13 молодых ученых были приняты в ряды изобретателей ВОИР, а еще восемь заслуженных ученых получили награды за вклад в развитие изобретательской деятельности. Фестиваль в течение года пройдет в пятнадцати регионах России и привлечет более 400 тыс. участников, среди которых ученые, исследователи и обучающиеся.