Стартовал прием заявок на конкурс «Изобретатель года – 2025»

Начался прием заявок на конкурс «Изобретатель года – 2025»

Tекст: Елизавета Шишкова

Об открытии приема заявок на III Всероссийский конкурс «Изобретатель года – 2025» сообщило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Конкурс направлен на поиск и поддержку талантливых изобретателей, ученых и молодых специалистов, а также на развитие инновационной культуры и повышение престижа инженерных профессий. Организаторы делают акцент на поддержке молодежи и наставников, содействуя формированию перспективной инженерно-научной школы России.

В состав оргкомитета вошли представители Минобрнауки, РАН, Минпромторга, Минэкономразвития, Роспатента, а также крупных инновационных компаний и инженерных вузов. Владимир Кононов, председатель Центрального совета ВОИР, заявил: «Всероссийский конкурс «Изобретатель года» – это не просто соревнование, это стратегически важная платформа для раскрытия потенциала новаторов, стремящихся к признанию в профессиональной среде и желающих внести ощутимый вклад в развитие отечественных технологий и науки».

В 2025 году конкурс включает четыре основные номинации: Гран-при за выдающиеся изобретения, «Изобретатель года» по ключевым нацпроектам, «Рационализатор года» и «Наставник года». Призовой фонд составит 5 млн рублей. Заявки могут подавать студенты, молодые ученые, сотрудники предприятий и индивидуальные изобретатели. Экспертиза заявок пройдет при поддержке РАН и ведущих инженерных вузов, включая МЭИ.