В Самарском университете создали испытательную модель пассажирского экраноплана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прототип разработан и построен специалистами Самарского университета имени Королева по заказу столичной компании «Ферсель», передает РИА «Новости». Олег Лукьянов, доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов, сообщил, что экраноплан рассчитан на десять пассажиров, но в будущем возможна версия на пятнадцать мест.

Экраноплан способен взлетать и садиться на воду, а также перемещаться на малой высоте за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности воды, земли, льда или снега. По словам представителей вуза, такие аппараты могут обеспечить транспортную доступность малых населенных пунктов, находящихся на берегах рек, благодаря высокой скорости и возможности проходить по труднодоступным маршрутам.

Испытательная модель экраноплана в пять раз меньше полноценной версии, длина фюзеляжа и размах крыльев составляют 3,5 метра. Модель оснащена тремя электродвигателями, выполнена в беспилотном варианте и будет управляться с земли. Во время испытаний аппарат сможет развивать скорость до 90 километров в час.

Для модели была создана специальная система управления. Работы над прототипом заняли около девяти месяцев и велись на новой технологической базе Самарского университета. Испытания аппарата запланированы на одном из водоемов Самары, где будут проверены аэродинамические и гидродинамические характеристики, в том числе особенности старта с воды и приводнения.

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