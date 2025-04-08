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В зону СВО отправили 30 грузовых дронов «Хозяйка» для поддержки войск
На передовой появились дроны «Хозяйка» для доставки провианта и боеприпасов
В зону специальной военной операции поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов, сообщили в «Народном фронте».
В зону спецоперации были поставлены 30 грузовых дронов под названием «Хозяйка»., сообщает ТАСС. Эти аппараты способны переносить до 15 килограммов груза, включая провизию и воду, а при необходимости их можно переоборудовать для сброса боеприпасов. Такое название дрон получил благодаря своему основному функционалу – доставке военным необходимых грузов, как заботливая хозяйка дома.
Руководитель производства дронов «Хозяйка» Илья рассказал, что эти беспилотники разрабатывались изначально для грузоперевозок, но их также можно использовать для выполнения боевых задач. Например, к дрону можно прикрепить дымовые шашки для создания завес, скрывающих передвижение военных частей от противника.
Технические характеристики дрона впечатляют: он может лететь со скоростью до 60 километров в час и оставаться в воздухе до 20 минут, работая на удалении до 15 километров от оператора.
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