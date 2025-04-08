Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система связи и управления «Кузнечик» для FPV-дронов активно используется российскими военными в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Эта разработка позволяет обходить существующие системы радиоэлектронной борьбы и обладает высокой устойчивостью и доступностью. Разработкой занималась компания «Гагаринг», которая создала систему полностью – от схемотехники до программного обеспечения.

Александр Барашков, представитель компании «Гагаринг», отметил, что система может работать на частотах от 27 мегагерц до 6,5 гигагерц. Уникальность системы заключается в возможности оперативного изменения частот и других настроек во время полета. Барашков подчеркнул, что, хотя в России есть несколько производителей подобных систем, «Кузнечик» является одной из самых устойчивых и доступных на рынке, и она почти вдвое дешевле ближайших конкурентов.

Военнослужащие положительно отзываются о системе, подчеркивая ее стабильную работу и простоту в эксплуатации. Барашков отметил, что вражеские системы РЭБ могут пытаться адаптироваться к «Кузнечику», но это требует времени и ресурсов. Он также сообщил, что не может раскрывать количество поставленных систем и их распределение по подразделениям, так как эта информация является закрытой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции. Газета также сообщала, что «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу. Также стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий.