У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье

Shot: У Макаревича нашли секретный коттедж в Подушкино стоимостью 70 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

У Андрея Макаревича* ( признан иноагентом в России) обнаружили тайный коттедж в Московской области, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что музыкант купил двухэтажный каменный дом с панорамными окнами еще в 2008 году у актера Леонида Ярмольника. По оценке источника, стоимость недвижимости составляет около 70 млн рублей.

Площадь коттеджа превышает 300 кв. м, а участок занимает 1,5 тыс. кв. метров. Коттедж находится в собственности музыканта.

Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича шесть лет назад, после чего дом так и не выставлялся на продажу. Коттедж уже много лет находится под охраной, за которую музыкант ежемесячно платит около 5 тыс. рублей. На территорию также регулярно приезжает уборщик для поддержания порядка.

Shot отмечает, что во всех интервью Макаревич заявлял, что «в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы».

Ранее представитель музыканта Антон Чернин заявил, что Андрей Макаревич* больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России.

Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.