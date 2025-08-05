Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.2 комментария
У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье
Shot: У Макаревича нашли секретный коттедж в Подушкино стоимостью 70 млн рублей
Музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области, несмотря на заявления об отсутствии имущества в России.
У Андрея Макаревича* ( признан иноагентом в России) обнаружили тайный коттедж в Московской области, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Выяснилось, что музыкант купил двухэтажный каменный дом с панорамными окнами еще в 2008 году у актера Леонида Ярмольника. По оценке источника, стоимость недвижимости составляет около 70 млн рублей.
Площадь коттеджа превышает 300 кв. м, а участок занимает 1,5 тыс. кв. метров. Коттедж находится в собственности музыканта.
Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича шесть лет назад, после чего дом так и не выставлялся на продажу. Коттедж уже много лет находится под охраной, за которую музыкант ежемесячно платит около 5 тыс. рублей. На территорию также регулярно приезжает уборщик для поддержания порядка.
Shot отмечает, что во всех интервью Макаревич заявлял, что «в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы».
Ранее представитель музыканта Антон Чернин заявил, что Андрей Макаревич* больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России.
Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.
Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом