Суд заочно арестовал Билалова по делу о мошенничестве

Суд заочно арестовал Ахмеда Билалова по делу о мошенничестве на объектах Олимпиады в Сочи

Tекст: Денис Тельманов

Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, передает ТАСС. Билалов обвиняется по части четвертой статьи 159 УК России – мошенничество в особо крупном размере.

Суд постановил избрать для него меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента задержания Билалова на территории России или его экстрадиции в страну.

В правоохранительных органах уточнили, что соответствующее решение вынесено из-за невозможности доставить обвиняемого в суд в связи с его местонахождением за границей.

В материалах дела отмечается, что расследование продолжается, а следствие предпринимает усилия для розыска и задержания Билалова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова обвинили в причастности к хищению средств, которые Сбербанк выделил на строительство олимпийских объектов в Сочи.

Ахмед Билалов оказался под угрозой заочного ареста в конце января по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму.

