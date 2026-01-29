Суд заочно арестовал Билалова по делу о мошенничестве

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России Ахмеду Билалову назначили меру пресечения за мошенничество в особо крупном размере.
Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, передает ТАСС. Билалов обвиняется по части четвертой статьи 159 УК России – мошенничество в особо крупном размере.
Суд постановил избрать для него меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента задержания Билалова на территории России или его экстрадиции в страну.
В правоохранительных органах уточнили, что соответствующее решение вынесено из-за невозможности доставить обвиняемого в суд в связи с его местонахождением за границей.
В материалах дела отмечается, что расследование продолжается, а следствие предпринимает усилия для розыска и задержания Билалова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова обвинили в причастности к хищению средств, которые Сбербанк выделил на строительство олимпийских объектов в Сочи.
Ахмед Билалов оказался под угрозой заочного ареста в конце января по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму.