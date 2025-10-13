Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
ВНИИ МЧС: Стихийные бедствия в мире ежегодно наносят ущерб в 2,3 трлн долларов
Ежегодный мировой ущерб от стихийных бедствий оценивается почти в 2,3 трлн долларов, что в 11 раз превышает прямые финансовые потери, сообщил научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.
Ущерб от стихийных бедствий во всем мире достигает 2,3 трлн долларов, такую оценку приводит Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, сообщает ТАСС.
В институте отмечают, что «стихийные бедствия становятся все более частыми и разрушительными. Прямой ущерб достигает 202 млрд долларов США в год. Однако, согласно Глобальному докладу об оценке снижения риска бедствий, реальная стоимость этих катастроф в 11 раз выше и составляет почти 2,3 трлн долларов».
Эксперты ВНИИ подчеркивают, что для предотвращения ущерба необходимо увеличивать инвестиции в снижение риска бедствий. Сейчас вложения оказываются недостаточными, а вместе с ростом частоты катастроф увеличивается и угроза устойчивому социально-экономическому развитию.
Во ВНИИ ГОЧС добавили, что в России проблеме снижения риска бедствий уделяется серьезное внимание. МЧС активно работает над международными инициативами по защите населения и минимизации последствий стихийных бедствий. Специалисты института подчёркивают: важно, чтобы любой проект развития российских регионов обязательно включал меры по учёту риска чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в феврале глава МЧС России Александр Куренков заявил, что аномальные погодные условия, включая малоснежную зиму и высокие уровни воды в водохранилищах, увеличивают риски природных катастроф.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты по предупреждению последствий стихийных бедствий на рабочей встрече с главой МЧС.