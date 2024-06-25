Патрушев обозначил приоритеты по предупреждению последствий стихийных бедствий

Патрушев обозначил приоритеты в работе по предупреждению последствий неблагоприятных погодных явлений

Мероприятие прошло в «Национальном центре управления в кризисных ситуациях» МЧС России. Вице-премьер ознакомился с работой центра и отметил его насыщенность техническими средствами, а также масштабами мониторинга, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В настоящее время на территории страны действуют 327 природных пожаров на площади 802 тыс. га. Кроме того, в Республике (Саха) Якутия зафиксированы более 6,4 тыс. термических точек.

Вице-премьеру продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем «Лесохранитель» и «Лесной дозор» ведется видеоконтроль в режиме реального времени. Точные координаты очагов сразу поступают в подразделения «Авиалесоохраны» и Департамента природных ресурсов республики. Сейчас там ведется тушение пожара с применением самолета-амфибии «Бе-200».

Такой же детальный контроль осущетсвляется за паводковой обстановкой. Так, вице-премьеру доложили о ситуации в городе Дальнереченск Приморского края, где в результате дождевого паводка поднялась вода в реке Большая Уссурка.

Патрушев обозначил необходимость комплексного взаимодействия МЧС с Минприроды России, Росгидрометом, Росводресурсами и Рослесхозом в рамках «Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это касается предоставления информации о паводках и природных пожарах. Такой подход будет способствовать формированию полной картины происходящих событий, а также позволит предпринимать вовремя необходимые меры и планомерно смещать акцент от устранения последствий ЧС на их предупреждение.

