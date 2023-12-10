Tекст: Евгений Поздняков

Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

«Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Шольц «врет и не краснеет», а немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» .

Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии и о том, что действующее правительство изжило себя.

Шольца критиковали за попытку перераспределить статьи расходов бюджета. Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро, зарезервированных для борьбы с коронавирусом, в фонд экологических и климатических проектов.

Атаку на канцлера поддержал и другой видный деятель блока ХДС-ХСС, зампредседателя фракции в Бундестаге Йохан Вадефуль. В интервью агентству DPA он заявил, что армия ФРГ теперь способна выдержать лишь два дня боев, а данная ситуация сложилась из-за масштабных немецких поставок ВСУ. «Это катастрофический результат», – подчеркнул парламентарий.



Также в ФРГ в очередной раз обостряется дискуссия по вопросам миграционной политики. В связи с прошедшими в стране антисемитскими выступлениями, Шольц заявил о выделении 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с беженцами.

В экспертном сообществе отмечают, что за прошедшие два года европейские политики привыкли выставлять Москву главной причиной собственных проблем. Это не только снимает ответственность с местных лидеров, но и помогает им удерживать общественное единение вокруг идеи сопротивления общему врагу.

«Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – напоминает германский политолог Александр Рар.

По его словам, ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. «Это приведет к еще большей турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает эксперт.

«Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне.

Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает Рар.

«Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение. Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ, как в прошлые времена, сможет поставлять им энергоресурсы», – напоминает политолог.

В итоге «сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам», но прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. «Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – говорит Рар.

Фактор России превратился в удобное оправдание собственных ошибок для немецких политиков еще с момента начала СВО, вспоминает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов.

«Рост цен на услуги ЖКХ, энергетический кризис, социальные проблемы – все это можно с завидной легкостью свалить на Москву. Более того, местные СМИ продвигают идею того, что именно РФ стала инициатором разрыва отношений с Берлином, – говорит он. - Однако именно Германия приняла решение об окончании многолетнего и выгодного обеим сторонам партнерства с Россией. Напомню, ФРГ совершенно безосновательно отказалась от сертификации трубопровода «Северный поток – 2», хотя мы неоднократно давали понять, что готовы продолжать этот проект».

Таким образом, «заявления Шольца – грубая манипуляция фактами». «Она направлена на укрепление в немецком обществе мнения о том, что Москва является многовековой угрозой для Германии. Соответственно, ради сопротивления ей местные граждане должны объединиться и терпеть все невзгоды, которые образовались из-за разрыва диалога РФ и ЕС. Ситуация, которая сложилась вокруг Украинского кризиса, не способствует экономическому росту Европе. Оголтелые и бездумные действия политиков союза привели к тому, что организация, фактически, довела себя до беспрецедентного уровня нестабильности. Однако в образовавшихся проблемах бюрократам ЕС некого винить, кроме самих себя», – подытожил Соколов.