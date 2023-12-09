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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    42 комментария
    9 декабря 2023, 17:29

    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России

    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

    8 декабря 2023, 18:56
    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

    Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз предложил Украине пакет мер «Гарантии безопасности», который включает тренировку украинских солдат, кооперацию по военным материалам, борьбу с дезинформацией и меры по кибербезопасности, заявил высокопоставленный источник ЕС.

    «Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

    Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

    По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

    Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.



    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 10:29
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему нынешняя политика Соединенных Штатов на украинском направлении стала новым явлением в американском политическом дискурсе.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты». «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими» – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», – отметил зампред Совбеза России.

    Вопрос, по его словам, заключается в другом. Медведев перечислил три фактора:

    – Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.

    – Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

    – Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

    Это, как отметил Медведев, стало новым явлением в американском политическом дискурсе, которое создано АО «Джо, Хантер и партнеры». Импичмент, по мнению Медведева, вряд ли состоится, но «перспектива маячит», а вот поражение Байдена на выборах он считает весьма вероятным. Отсюда и проистекают «хамский шантаж», «непрерывная истерика», а также «дикие намеки» в адрес России, подчеркнул зампред Совета безопасности.

    Администрация США и «их запуганный выкормыш» получат деньги – если не сейчас, то в новом году, прогнозирует Медведев. Эти средства, по его словам, будут направлены на продолжение «бизнеса на войне».

    «И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев пошутил над псевдосолидарностью сытых США, Германии и Франции с Украиной.

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    9 декабря 2023, 13:20
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

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    8 декабря 2023, 11:31
    Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине

    Politico сообщила о безуспешных попытках убедить премьера Венгрии Орбана изменить позицию по украинскому вопросу

    Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине
    @ OLIVIER MATTHYS /POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи, пишет Politico.

    Издание отмечает, что «Орбан грозит пустить предстоящий в Брюсселе саммит под откос» – в своих письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он указал, что против переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Более того, по данным Politico, премьер Венгрии стремится провести вместо этого стратегические дебаты на тему поддержки Украины.

    Как указывает медиаорганизация, в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки организовать переговоры с Орбаном до начала саммита, однако это вызывает скепсис в дипкругах ЕС.

    Так, по словам анонимного европейского дипломата, Макрон «постоянно пытается и постоянно терпит неудачи», в материале в качестве примера при этом приведены переговоры французского лидера с экс-главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Как заявил постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде, исход саммита непредсказуем, так как всего пару недель назад вопрос о старте переговоров о принятии Украины в ЕС считался решенным, однако сейчас союз решает единственный вопрос: как справиться с блокирующим принятие решения Орбаном.

    «Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше», – указано в статье.

    В заключение Politico указывает, что сложившаяся в ЕС «щекотливая ситуация» приведет к тому, что в мире появятся сообщения о том, что «ЕС устал от Украины и что блок разваливается».

    Напомним, Орбан заявил, что в повестку предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе не следует включать вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в состав ЕС, поскольку это не совпадает с интересами многих государств Евросоюза.

    Накануне стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который находится в Вашингтоне, заявил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада собирается «принять несколько важных законов».

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    8 декабря 2023, 14:46
    Премьер Бельгии раскрыл содержание 12-го пакета санкций против России

    Премьер Бельгии: 12-й пакет санкций против России подготовлен с запретом на алмазы

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз подготовил 12-й пакет антироссийских санкций, он включает запрет на импорт российских алмазов, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

    Он уточнил, что работа по подготовке проекта санкций велась последние месяцы. Александр де Кроо добавил, что Бельгия как страна – председатель ЕС будет «способствовать обеспечению единства по таким вопросам», передает ТАСС.

    В Кремле подчеркивали, что антироссийские санкции, которые вводит Европа, бумерангом бьют по самим европейцам.

    Коментарии (18)
    8 декабря 2023, 14:29
    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинцев уважать права венгров, проживающих на Украине

    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Соблюдение прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, в том числе венгров, является условием поддержки контактов между Евросоюзом и Украиной и не может быть предметом переговоров о вступлении страны в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Это необходимо, хотя бы чтобы поддерживать контакты с Европой. Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить отношения», – сказал венгерский премьер в интервью французскому изданию Le Point, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что соблюдение прав человека и прав нацменьшинств «не могут быть предметом переговоров» и их нельзя рассматривать в качестве условия для вступления Украины в ЕС.

    «Украинцы должны их уважать. И не потому, что хотели бы вступить в Европейский союз», – подчеркнул Орбан. 

    Орбан также отметил, что более двух третей жителей Венгрии высказались против принятия Украины в состав ЕС, также против этого парламент страны.

    «Венгры не хотели бы, чтобы это произошло», – подчеркнул венгерский премьер.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2023, 16:46
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

    «Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!», – сказал канцлер, передает агентство «Прайм».

    Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась газа, а Европа в целом недосчиталась 120 млрд куб. метров.

    Ранее в Германии выбрали слово года, им стало словосочетание «Кризисное состояние».

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    9 декабря 2023, 15:47
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая венгерская партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» перечислила четыре причины, по которым киевский режим не должен быть допущен в ЕС, заявил директор по коммуникациям партии Иштван Холлик.

    Украина «находится в состоянии войны», потому ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены, указал Холлик, передает ТАСС.

    Из этого вытекает проблема – трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь. Также украинское руководство нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В последние два года киевский режим получил от Евросоюза больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет, но эти вливания ничего не поменяли. Мир не установлен, и гибель людей на поле боя продолжается, указал он.

    При вступлении в ЕС Украина все члены сообщества «станут чистыми донорами», никто, кроме этой страны, не получит помощь Евросоюза, указал Холлик.

    Он указал, что, согласно подсчетам Financial Times, киевский режим может рассчитывать на получение не менее 186 млрд евро, это исчерпает финансовые запасы Евросоюза.

    Представитель партии напомнил, что Венгрия подала заявку на вступление в 1994 году и прождала 10 лет, другие государства действовали подобным образом, и процесс вступления также занимал шесть-восемь лет. Никто не получал преференций и не вступал в ЕС по ускоренной программе, но для Украины хотят сделать исключение.

    По мнению Холлика, Брюсселю нужно сосредоточиться на содействии мирным переговорам и прекращению огня, а не добиваться вступления Украины в ЕС.

    Партия внесла в парламент Венгрии проект резолюции с изложением такой позиции, она рассчитывает на одобрение документа на следующей неделе.

    В пятницу украинская Рада приняла во втором чтении два проекта закона, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

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    8 декабря 2023, 16:03
    Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена

    Медведев назвал логичным и правильным выдвижение Путина на новый срок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок – логичное и правильное, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Необходимо принимать во внимание нынешнюю ситуацию и драматический период, который переживает Россия, с учетом этого Путин принял «абсолютно логичное и правильное» решение, сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    «Его работа в должности президента должна быть продолжена», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Выборы главы государства в России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 16:44
    Рада приняла два закона для вступления в ЕС

    Рада приняла два закона, которые требовали от Украины в Евросоюзе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Так, Рада поддержала увеличение на 300 человек штата Национального антикоррупционного бюро Украины. Теперь вместо нынешних 700 человек в составе НАБУ будет насчитываться 1 тыс. сотрудников, передает ТАСС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.

    Ранее руководитель офиса президента Украины заявил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада собирается «принять несколько важных законов».

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    8 декабря 2023, 15:07
    Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России

    В Чехии обсуждают создание единой системы закупки газа для потребителей, чтобы исключить поставки российского газа централизованные закупки газа для исключения поставок из РФ

    Министерство промышленности и торговли Чехии совместно с министерством финансов страны рассматривает возможность создания госкомпании для централизованных закупок газа для нужд потребителей, чтобы в республику не мог поступать через коммерческие компании российский газ.

    «Государственная торговая компания не покупала бы газ из России. Она могла бы содействовать ограничению поставок газа из РФ в Чехию», – сказал пресс-секретарь Минпромторга Войтех Срнка, передает ТАСС со ссылкой на издание seznam.cz.

    По данным агентства, с января по октябрь 2024 года республика закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения за 44,1 млн долларов. При этом за этот же период Чехия закупила у Норвегии 3,3 млн тонн газа за 2,7 млрд долларов.

    Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из России ей не нужен.

    Ранее сообщалось, что Чехия задумалась о санкциях против российского газа.

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    8 декабря 2023, 13:04
    В Германии предложили снарядить «сдерживающих Россию» немецких военных метлами

    Welt: План Писториуса по сдерживанию России с помощью военных в Литве ждет провал

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия просто не в состоянии выполнить дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, которые подразумевает реализация плана министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для «сдерживания России», пишут немецкие СМИ.

    В публикации Die Welt говорится, что несостоятельность плана Писториуса очевидна всем, «кто изучил в школе азы арифметики». Инициатива министра обороны Германии предполагает не развертывание уже существующей бригады, а создание новой с нуля, пояснил автор публикации. А значит, будет необходимо закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники, передает РИА «Новости» содержание статьи.

    План Писториуса ранее раскритиковал немецкий докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс. Он отметил, что только в 2026 году Германия сможет заменить переданные Украине танки новыми, и это при условии исправной работы ВПК страны. «Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо предоставления танков выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия», – подчеркивал политик.

    В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о долгосрочном размещении бригады бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на территории Литвы в связи с происходящим на Украине.

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    7 декабря 2023, 08:35
    В ЕС заверили в желании иметь стабильные отношения с Китаем

    Глава Евросовета Мишель заявил о желании ЕС иметь стабильные и взаимовыгодные отношения с Китаем

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз желает выстроить стабильные и взаимовыгодные отношения с Китаем, заявил в ходе саммита ЕС и КНР в Пекине глава Евросовета Шарль Мишель.

    По его словам, представители ЕС сходятся во мнении, что нужно двигаться по направлению к выстраиванию стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем, передает ТАСС.

    По информации китайского издания The Global Times, Китай рассчитывает, что саммит в Пекине поможет развить отношения с ЕС, передает телеканал 360.

    В частности, 24-й саммит Китай-Евросоюз с нетерпением ждало Европейское общество, особенно бизнес, на мероприятие возложено множество надежд.

    Как отмечено в издании, саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений Китая и ЕС, а европейская сторона должна дать более четкие ответы на этот фундаментальный вопрос.

    При этом китайская сторона подчеркнула, что Китай и ЕС не являются соперниками и что их общие интересы намного перевешивают разногласия, а также заверила в искреннем желании развить отношения с Европой.

    Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с дипломатами стран ЕС заявил, что сохранение Китаем и Евросоюзом хладнокровия и прагматичности перед лицом сложных ситуаций и вызовов принесет миру больше стабильности и позитивной энергии.

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    7 декабря 2023, 12:13
    Служащую ЕП ранили в перестрелке наркодилеров в Брюсселе

    Derniere heure: Служащую ЕП ранили в перестрелке наркодилеров в Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведская служащая Европарламента ранена в результате перестрелки наркодилеров в центре Брюсселя, сообщила газета Derniere heure.

    Согласно сообщению издания, в результате перестрелки наркоторговцев у галереи «Туазон д’Ор» четыре человека получили ранения, один из них тяжелые, пострадавшие были госпитализированы, передает ТАСС.

    Полиция исключила террористический след, преступники пока не найдены. Также в полиции не уточнили, кто из пострадавших был целью нападавших, а кто – случайными прохожими.

    Ранее в столице Бельгии власти усилили меры безопасности после того, как неизвестный застрелил по меньшей мере двух болельщиков шведской футбольной сборной.

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    9 декабря 2023, 17:38
    Страны ЕС начали переживать, что Украина не получит в ближайшее время активы России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза переживают, что Украина в ближайшее время не сможет получить конфискованные российские активы, пишет агентство Reuters со ссылкой на МИД Германии.

    Отмечается, что между членами ЕС существуют серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов, передает РИА «Новости».

    Также нельзя перевести доходы от активов напрямую в европейский бюджет, а Венгрия вовсе может наложить вето на эту инициативу.

    Поэтому Киев может не рассчитывать на эти средства в ближайшее время.

    Ранее страны G7 заявили, что изучат все доступные способы помочь Украине «получить компенсацию» от России.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

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