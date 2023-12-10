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    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    23 комментария
    10 декабря 2023, 13:25

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы

    Политолог Рар: Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие политики пытаются переложить ответственность за свои ошибки на вымышленный образ вражеской Москвы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу.

    «Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. Это приведет к большой турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает он.

    «Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне. Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает собеседник.

    «Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение», – акцентирует эксперт.

    «Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ как в прошлые времена сможет поставлять им энергоресурсы», – уточняет политолог.

    «Сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам. К сожалению, прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

    «Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

    «Это имеет последствия для ценообразования», – заметил канцлер, уточнив, что стоимость энергоресурсов «выросла повсюду». На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что Москва не дает Европе газ.

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» и лжет. Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью  радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    Он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя. По его словам, нынешнее руководство должно находиться в оппозиции. У него нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие именно проблемы накопились во внутренней политике ФРГ.

    9 декабря 2023, 17:29
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

    Коментарии (35)
    9 декабря 2023, 16:46
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

    «Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!», – сказал канцлер, передает агентство «Прайм».

    Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась газа, а Европа в целом недосчиталась 120 млрд куб. метров.

    Ранее в Германии выбрали слово года, им стало словосочетание «Кризисное состояние».

    Коментарии (54)
    8 декабря 2023, 17:53
    Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации

    Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации, но сотрудничать с ней необходимо

    Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации
    @ Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принадлежит к другой цивилизации, однако это не является причиной для отказа от сотрудничества с ней, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Россия принадлежит к другой форме цивилизации... Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна», – заявил венгерский премьер в интервью изданию Point, передает РИА «Новости».

    Однако это не является поводом отказываться от сотрудничества с Россией, добавил он, отметив, что подавляющая часть мира отличается от Европы.

    Ранее Орбан осудил Евросоюз за попытку заставить Венгрию «танцевать под дудку Брюсселя».

    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 18:56
    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

    Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз предложил Украине пакет мер «Гарантии безопасности», который включает тренировку украинских солдат, кооперацию по военным материалам, борьбу с дезинформацией и меры по кибербезопасности, заявил высокопоставленный источник ЕС.

    «Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

    Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

    По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

    Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.



    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

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    7 декабря 2023, 20:40
    Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца года

    Глава ВТБ заявил, что доллар до конца года не достигнет 100 рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Цена американского доллара в российских банках не достигнет значения в 100 рублей, а останется в пределах 90-90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума «Россия зовет!»

    «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля... В целом, мне кажется, курс ослаб, но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, будет в районе – 90-90+ рублей», – приводит слова Костина ТАСС.

    По словам главы ВТБ, в конце 2023 года рубль укрепился в силу нескольких причин, в том числе благодаря административному регулированию продажи валютной выручки, но поскольку эти меры «отработали», курс стал проседать.

    «Я не вижу угрозы дальнейшей девальвации рубля, но он должен найти какой-то уровень равновесия», – сказал Костин.

    По данным ТАСС, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг составил 92,82 рубля, курс евро – 100,18 рубля, юаня – 12,96 рубля.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад Костина в улучшение показателей доходности российских банков в 2023 году.

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    8 декабря 2023, 18:07
    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Париже.

    До участия в Олимпийских играх допущено восемь россиян и трое атлетов с белорусским паспортом, которые уже прошли олимпийскую квалификацию, они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в МОК, передает РИА «Новости».

    «Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и их соответствующими федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы. Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом)», – говорится в заявлении организации. Там добавили, что к Играм допущены более 60 украинских спортсменов.

    Ранее МОК назвал условия для участия россиян на Олимпиаде в Париже.

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    8 декабря 2023, 11:31
    Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине

    Politico сообщила о безуспешных попытках убедить премьера Венгрии Орбана изменить позицию по украинскому вопросу

    Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине
    @ OLIVIER MATTHYS /POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи, пишет Politico.

    Издание отмечает, что «Орбан грозит пустить предстоящий в Брюсселе саммит под откос» – в своих письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он указал, что против переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Более того, по данным Politico, премьер Венгрии стремится провести вместо этого стратегические дебаты на тему поддержки Украины.

    Как указывает медиаорганизация, в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки организовать переговоры с Орбаном до начала саммита, однако это вызывает скепсис в дипкругах ЕС.

    Так, по словам анонимного европейского дипломата, Макрон «постоянно пытается и постоянно терпит неудачи», в материале в качестве примера при этом приведены переговоры французского лидера с экс-главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Как заявил постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде, исход саммита непредсказуем, так как всего пару недель назад вопрос о старте переговоров о принятии Украины в ЕС считался решенным, однако сейчас союз решает единственный вопрос: как справиться с блокирующим принятие решения Орбаном.

    «Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше», – указано в статье.

    В заключение Politico указывает, что сложившаяся в ЕС «щекотливая ситуация» приведет к тому, что в мире появятся сообщения о том, что «ЕС устал от Украины и что блок разваливается».

    Напомним, Орбан заявил, что в повестку предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе не следует включать вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в состав ЕС, поскольку это не совпадает с интересами многих государств Евросоюза.

    Накануне стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который находится в Вашингтоне, заявил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада собирается «принять несколько важных законов».

    Коментарии (54)
    10 декабря 2023, 02:14
    Названа самая несчастная страна Евросоюза

    Евростат: Болгария оказалась самой несчастной страной Евросоюза

    Названа самая несчастная страна Евросоюза
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале, говорится в исследовании, проведенном по заказу европейского статистического агентства Евростат, сообщила болгарская радиостанция BNR.bg.

    Чуть меньше, чем болгары несчастны жители Германии, которые оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, причиной тревожности немцев была названа подавленность и апатия, которую  испытывает 20% населения ФРГ, передает канал «360».

    В тройку самых счастливых стран ЕС вошли Австрия, Румыния и Польша.При этом австрийцы уже не первый раз оценивают свое счастье на высоком уровне,  их оценка составила восемь баллов.

    Ранее  Общество немецкого языка (GfdS) сообщило, что понятие «Кризисное состояние» (Krisenmodus, можно также передать как «кризисный режим») выбрано в Германии «Словом 2023 года».

    Коментарии (7)
    8 декабря 2023, 14:46
    Премьер Бельгии раскрыл содержание 12-го пакета санкций против России

    Премьер Бельгии: 12-й пакет санкций против России подготовлен с запретом на алмазы

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз подготовил 12-й пакет антироссийских санкций, он включает запрет на импорт российских алмазов, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

    Он уточнил, что работа по подготовке проекта санкций велась последние месяцы. Александр де Кроо добавил, что Бельгия как страна – председатель ЕС будет «способствовать обеспечению единства по таким вопросам», передает ТАСС.

    В Кремле подчеркивали, что антироссийские санкции, которые вводит Европа, бумерангом бьют по самим европейцам.

    Коментарии (18)
    8 декабря 2023, 14:29
    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинцев уважать права венгров, проживающих на Украине

    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Соблюдение прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, в том числе венгров, является условием поддержки контактов между Евросоюзом и Украиной и не может быть предметом переговоров о вступлении страны в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Это необходимо, хотя бы чтобы поддерживать контакты с Европой. Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить отношения», – сказал венгерский премьер в интервью французскому изданию Le Point, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что соблюдение прав человека и прав нацменьшинств «не могут быть предметом переговоров» и их нельзя рассматривать в качестве условия для вступления Украины в ЕС.

    «Украинцы должны их уважать. И не потому, что хотели бы вступить в Европейский союз», – подчеркнул Орбан. 

    Орбан также отметил, что более двух третей жителей Венгрии высказались против принятия Украины в состав ЕС, также против этого парламент страны.

    «Венгры не хотели бы, чтобы это произошло», – подчеркнул венгерский премьер.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2023, 15:47
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая венгерская партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» перечислила четыре причины, по которым киевский режим не должен быть допущен в ЕС, заявил директор по коммуникациям партии Иштван Холлик.

    Украина «находится в состоянии войны», потому ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены, указал Холлик, передает ТАСС.

    Из этого вытекает проблема – трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь. Также украинское руководство нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В последние два года киевский режим получил от Евросоюза больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет, но эти вливания ничего не поменяли. Мир не установлен, и гибель людей на поле боя продолжается, указал он.

    При вступлении в ЕС Украина все члены сообщества «станут чистыми донорами», никто, кроме этой страны, не получит помощь Евросоюза, указал Холлик.

    Он указал, что, согласно подсчетам Financial Times, киевский режим может рассчитывать на получение не менее 186 млрд евро, это исчерпает финансовые запасы Евросоюза.

    Представитель партии напомнил, что Венгрия подала заявку на вступление в 1994 году и прождала 10 лет, другие государства действовали подобным образом, и процесс вступления также занимал шесть-восемь лет. Никто не получал преференций и не вступал в ЕС по ускоренной программе, но для Украины хотят сделать исключение.

    По мнению Холлика, Брюсселю нужно сосредоточиться на содействии мирным переговорам и прекращению огня, а не добиваться вступления Украины в ЕС.

    Партия внесла в парламент Венгрии проект резолюции с изложением такой позиции, она рассчитывает на одобрение документа на следующей неделе.

    В пятницу украинская Рада приняла во втором чтении два проекта закона, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 17:38
    Страны ЕС начали переживать, что Украина не получит в ближайшее время активы России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза переживают, что Украина в ближайшее время не сможет получить конфискованные российские активы, пишет агентство Reuters со ссылкой на МИД Германии.

    Отмечается, что между членами ЕС существуют серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов, передает РИА «Новости».

    Также нельзя перевести доходы от активов напрямую в европейский бюджет, а Венгрия вовсе может наложить вето на эту инициативу.

    Поэтому Киев может не рассчитывать на эти средства в ближайшее время.

    Ранее страны G7 заявили, что изучат все доступные способы помочь Украине «получить компенсацию» от России.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 16:44
    Рада приняла два закона для вступления в ЕС

    Рада приняла два закона, которые требовали от Украины в Евросоюзе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Так, Рада поддержала увеличение на 300 человек штата Национального антикоррупционного бюро Украины. Теперь вместо нынешних 700 человек в составе НАБУ будет насчитываться 1 тыс. сотрудников, передает ТАСС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.

    Ранее руководитель офиса президента Украины заявил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада собирается «принять несколько важных законов».

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 15:07
    Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России

    В Чехии обсуждают создание единой системы закупки газа для потребителей, чтобы исключить поставки российского газа централизованные закупки газа для исключения поставок из РФ

    Министерство промышленности и торговли Чехии совместно с министерством финансов страны рассматривает возможность создания госкомпании для централизованных закупок газа для нужд потребителей, чтобы в республику не мог поступать через коммерческие компании российский газ.

    «Государственная торговая компания не покупала бы газ из России. Она могла бы содействовать ограничению поставок газа из РФ в Чехию», – сказал пресс-секретарь Минпромторга Войтех Срнка, передает ТАСС со ссылкой на издание seznam.cz.

    По данным агентства, с января по октябрь 2024 года республика закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения за 44,1 млн долларов. При этом за этот же период Чехия закупила у Норвегии 3,3 млн тонн газа за 2,7 млрд долларов.

    Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из России ей не нужен.

    Ранее сообщалось, что Чехия задумалась о санкциях против российского газа.

    Коментарии (5)
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    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

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