Рар: Правящая коалиция Германии боится досрочных выборов

Немецкий политолог Рар: Коалиционному правительству Германии кончина не угрожает

Tекст: Илья Абрамов

«На выходе СвДП из состава правящей коалиции настаивает молодежное крыло партии, состоящее в основном из адвокатов, недовольных работой «левого» правительства. Они полагают, что канцлер загнал Германию в долговую яму, из которой стране уже не выбраться», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако коалиционному правительству Германии, состоящему из социал-демократов, «Зеленых» и Свободной демократической партии, кончина пока не угрожает. Руководитель СвДП Линднер, который также является министром финансов ФРГ, не хочет прислушиваться к голосу молодежи. Он жутко боится потерять власть в случае перевыборов», – отмечает собеседник.

«Выход из правящей коалиции – взрывоопасный шаг для СвДП, так как совершенно очевидно, что на перевыборах все три партии потерпят поражение. Свободные демократы и вовсе рискуют не преодолеть барьер в 5%. Они не самоубийцы и не допустят роспуска парламента», – подчеркивает он.

«Кроме того, перевыборы таят в себе еще одну опасность для правящей коалиции – значительный прирост числа депутатских мандатов у «Альтернативы для Германии». А эту политическую силу системные партии боятся как черт ладана», – резюмировал Рар.

Ранее Свободная демократическая партия Германии (СвДП) решила устроить опрос среди своих членов, чтобы узнать их мнение о предложении покинуть правящую коалицию, в которую также входят социал-демократы и «Зеленые», сообщил член правления СвДП Кристофер Голь.

Онлайн-опрос решили провести по запросу 598 членов СвДП. Им предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос «Должна ли СвДП как часть федерального правительства прекратить участие в коалиции с СДПГ и «Зелеными»?» Голосование будут проводить две недели с «честным предоставлением аргументов». Однако его результаты не будут иметь обязательной силы, а руководство партии намерено сохранить членство в коалиции.

Напомним, ранее о «тяжелом государственном кризисе» в Германии заявил Маркус Зедер, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза. Он считает, что действующая правящая коалиция изжила себя и ей место в оппозиции.

По его мнению, у правительства нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Зедер заявил, что в стране возникло не «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация для правительства».

По данным опроса, проведенного социологическим институтом INSA, на начало декабря наиболее популярной политической силой Германии является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 29,5% поддержки. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» с рейтингом 22,5%.

Представители правящей коалиции имеют значительно меньшую популярность. Рейтинг СДПГ равняется 15,5%, а «Зеленых» – 13%. Свободная демократическая партия Германии получила поддержку только 6% населения.