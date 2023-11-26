Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.15 комментариев
Премьер Баварии заявил о тяжелом государственном кризисе в Германии
Премьер Баварии Зедер назвал ситуацию с бюджетными проблемами Германии тяжелым государственным кризисом
В Германии наблюдается «тяжелый государственный кризис», действующее правительство изжило себя, заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер.
Зедер считает, что место нынешней правительственной коалиции «Светофор» – «в оппозиции». По его мнению, у правительства нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Зедер заявил, что в Германии возникло не «не чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация для правительства», передает ТАСС со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.
Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов посчитал, что кабмин не может просто так менять статьи расходов, суд поддержал это мнение. Минфину пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.
Тем временем во фракции «Союз-90»/«зеленые» (входят в правительственную коалицию) в Бундестаге резко раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за слова о заинтересованности Германии в расширении поставок газа из Нигерии.