Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.
ВСУ перебросили роту «Шквал» в Новомихайловку
Украинское командование перебросило боевиков элитного подразделения «Шквал» в населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области для замедления продвижения ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовые структуры сообщили, что эта мера предпринята для укрепления обороны на данном направлении и попытки сдержать продвижение ВС РФ. По их данным, подразделение «Шквал» считается одним из наиболее подготовленных среди украинских формирований.
Ранее поступала информация о наращивании украинских сил в ряде районов Днепропетровской области. Решение о переброске роты в Великомихайловку свидетельствует о значении этого населенного пункта для обороны украинских позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полк ВСУ «Шквал» потребовал вывода с линии фронта в Запорожской области.
Подразделение «Северян» нанесло удары огнем «Солнцепеков» по позициям ВСУ на Харьковском направлении.