Tекст: Антон Антонов

«На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне» результативно отработали ТОСами по скоплениям сил ВСУ в районе Хатнее. Огнем «Солнцепеков» накрыто три позиции роты «Шквал» 425 ошп. Противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ожесточенные бои на Харьковском направлении продолжаются. ВСУ активизировали работу расчетов БПЛА в районе Волчанска, пытаясь вытеснить подразделения «Северян» и обезопасить свои маршруты снабжения.

В районе Синельниково российские военные отбили три контратаки ВСУ, уничтожив до 50% живой силы штурмовых групп противника, остальные украинские военные отступили. Перед натиском штурмовых групп ВСУ шла интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет FPV-дронов со стороны украинских войск. «Северяне» смогли продвинуться более чем на 200 м, несмотря на сопротивление.

На левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» заняли лесные массивы и закрепились в трех домовладениях, продвинувшись до 300 м в городской застройке. На Липцовском участке фронта особое внимание уделяется уничтожению минометных расчетов и пунктов управления БПЛА ВСУ.

На Сумском направлении в районе Юнаковки продолжаются тяжелые бои. ВСУ безуспешно штурмовали фланги наступающей группы «Северян», понеся значительные потери.

Российские подразделения сорвали пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков. В Юнаковке штурмовые группы «Северян» продвинулись на 300 м. Отмечается, что ВСУ используют новобранцев без полноценной подготовки для вскрытия российских огневых точек.

На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой «Северян» выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. Нанесено огневое поражение, обе группы уничтожены

«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.