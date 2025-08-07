Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
«Северяне» накрыли позиции ВСУ огнем «Солнцепеков» на Харьковском направлении
На участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» накрыла три позиции вооруженных сил Украины огнем ТОС «Солнцепек».
«На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне» результативно отработали ТОСами по скоплениям сил ВСУ в районе Хатнее. Огнем «Солнцепеков» накрыто три позиции роты «Шквал» 425 ошп. Противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Ожесточенные бои на Харьковском направлении продолжаются. ВСУ активизировали работу расчетов БПЛА в районе Волчанска, пытаясь вытеснить подразделения «Северян» и обезопасить свои маршруты снабжения.
В районе Синельниково российские военные отбили три контратаки ВСУ, уничтожив до 50% живой силы штурмовых групп противника, остальные украинские военные отступили. Перед натиском штурмовых групп ВСУ шла интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет FPV-дронов со стороны украинских войск. «Северяне» смогли продвинуться более чем на 200 м, несмотря на сопротивление.
На левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» заняли лесные массивы и закрепились в трех домовладениях, продвинувшись до 300 м в городской застройке. На Липцовском участке фронта особое внимание уделяется уничтожению минометных расчетов и пунктов управления БПЛА ВСУ.
На Сумском направлении в районе Юнаковки продолжаются тяжелые бои. ВСУ безуспешно штурмовали фланги наступающей группы «Северян», понеся значительные потери.
Российские подразделения сорвали пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков. В Юнаковке штурмовые группы «Северян» продвинулись на 300 м. Отмечается, что ВСУ используют новобранцев без полноценной подготовки для вскрытия российских огневых точек.
На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой «Северян» выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. Нанесено огневое поражение, обе группы уничтожены
«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.