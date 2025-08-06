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ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.
Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.
После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.
На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.
На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.