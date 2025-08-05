  • Новость часаМинобороны: Силы ПВО перехватили 24 украинских БПЛА над регионами России
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    Москва заявила протест Германии из-за слов о Южных Курилах
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
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    FT: На Украине усилилось сопротивление мобилизации и критика власти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 06:55 • Новости дня

    «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта

    «Северяне»: У ВСУ затишье на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг «Северян» в Новоконстантиновке (Перше Травня) на Сумском направлении, на Теткинском и Глушковском участках фронта у противника затишье, отметили военнослужащие группировки войск «Север».

    По словам бойцов, противник за сутки предпринял одну попытку контратаки в направлении Новоконстантиновки (Перше Травня), успеха не имел и, понеся потери отошел.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ продвинулись вглубь населенного пункта в юго-западном направлении, а также в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило около 500 метров», – сообщает по итогам боевых суток неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Западнее Волчанска на левом берегу реки Волчья на Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширение плацдарма. Бойцы продвинулись на 200 м, зачищают подвалы занятых домовладений. В Синельниковском лесу штурмовые группы существенно продвинулись на 1 тыс. м в южном направлении.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО

    Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре

    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    @ imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре действовал мощный подземный командный пункт ВСУ с многоуровневыми входами, где с 2016 года работали инструкторы из стран НАТО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.

    Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.

    Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.

    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.

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    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 120 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 580 беспилотников, 625 ЗРК, 24 442 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 160 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 115 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места хранения украинских БПЛА.

    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    4 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине

    Боррель: Помощь ЕС Киеву оказалась заморожена из-за Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver.

    По его словам, с момента его ухода с поста ЕС не предоставлял Киеву новой военной поддержки, а средства Европейского фонда мира оказались заблокированы: «Это было концом этого инструмента. Теперь все должно быть на двусторонней основе», – заявил Боррель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Венгрия способна воспрепятствовать продлению антироссийских санкций. По его мнению, если Будапешт не согласует продление ограничительных мер против России, это приведет к тупиковой ситуации в Евросоюзе.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров. Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.

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    4 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись к крупным микрорайонам Красноармейска (украинское название – Покровск), разрезав пополам группировку ВСУ на юге города, сообщили в силовых структурах.

    Российские штурмовые подразделения разрезали пополам группировку украинских войск на юге Красноармейска, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что российские бойцы совершили прорыв с юга к центру города, в результате чего украинская группировка оказалась разделена на две части.

    Также отмечается, что российские военные подошли вплотную к крупным микрорайонам Красноармейска, включая Южный, Шахтерский и Лазурный. Представители силовых структур добавили, что успехи наступления позволили закрепиться в непосредственной близости от этих районов.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

    Владимир Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    4 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

    Белый дом связал закупки российской нефти Индией с конфликтом на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине, передает ТАСС.

    Миллер отметил: «Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну».

    По его словам, американская администрация рассматривает различные способы дипломатического и финансового давления для достижения мира на Украине. Ранее Трамп отмечал, что Индия может прекратить закупки российской нефти в обмен на торговую сделку с США, однако уточнил, что не уверен в реалистичности такого сценария.

    Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и зависит от импорта. Индийские НПЗ работают с более чем 30 странами, включая Россию.

    Трамп также обратил внимание на высокие пошлины и торговые барьеры Индии, а также на значительные закупки этой страной российской военной техники и энергоносителей. В связи с этим США могут ввести пошлину в 25% на импорт из Индии.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия якобы прекратит покупать нефть у России ради торговой сделки с США.

    Индийские власти опровергли информацию о приостановке закупки российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    5 августа 2025, 03:00 • Новости дня
    Turkiye узнала о скором визите президента Турции Эрдогана на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину, как сообщается, по приглашению Владимира Зеленского, вызвало неоднозначную реакцию в дипломатических кругах, пишет газета Turkiye.

    «Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что президент Турции Эрдоган вскоре посетит Киев, а одной из важнейших тем переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле», – приводит газета Turkiye данные украинского посла в Стамбуле.

    Он добавил, что повестка затронет и мирные усилия в российско-украинском конфликте.

    Газета отмечает, что помимо миротворческих усилий, президент Эрдоган будет преследовать и экономические цели

    «Экономическое сотрудничество также сыграет важную роль в визите Эрдогана в Киев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу. Оно увеличит объем торговли между двумя странами и будет способствовать восстановлению Украины», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.

    Власти Турции выразили уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на регулярные попытки его сорвать.

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    4 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    На Украине решили обучать подростков «национальному сопротивлению» с 14 лет

    Власти Украины ввели в школах курс национального сопротивления «Защита Украины»

    На Украине решили обучать подростков «национальному сопротивлению» с 14 лет
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине подростков с 14 лет начнут обучать «национальному сопротивлению» и основам военной подготовки, в школах будут изучать новый предмет «Защита Украины», сообщил и. о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

    О планах начать подготовку молодежи к национальному сопротивлению с четырнадцати лет сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Украины Игорь Хорт, передает ТАСС.

    Он отметил, что цикл подготовки стартует с участия подростков в движениях «Джура» и «Сокол», после чего они будут изучать обновленный предмет «Защита Украины».

    В университетах для всех студентов введут обязательный курс «Основы национального сопротивления» вместо базовой общевойсковой подготовки. По словам Хорта, новый предмет предусматривает тактическую, огневую подготовку и обучение обращению с оружием.

    «Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения», – заявил он.

    После завершения обучения каждый студент будет обязан пройти базовую военную службу. Также на Украине создаются военно-подготовительные центры «18-60+» для добровольцев любого возраста. Сейчас призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Мобилизация была ужесточена, власти испытывают трудности с комплектованием армии и ищут новые способы привлечения людей к службе.

    В начале года Минобороны Украины предложило контрактную службу для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет, но по данным местных СМИ, предложение заинтересовало лишь несколько сотен человек.

    Ранее сообщалось, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов. В числе иностранных инструкторов находятся граждане Британии.

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    4 августа 2025, 19:09 • Новости дня
    Financial Times: На Украине усилилось сопротивление мобилизации и критика власти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине усиливается протест против насильственной мобилизации, а случаи силового сопротивления сотрудникам военкоматов участились на фоне нехватки личного состава в ВСУ.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал Financial Times. В публикации отмечается, что в социальных сетях распространяются видеозаписи, где украинских мужчин силой задерживают на улицах, заталкивают в автомобили, а жители пытаются помешать этим действиям представителей военкоматов.

    Также фиксируются случаи применения насилия против сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправ, что свидетельствует о росте протестных настроений среди населения.

    Подчеркивается, что власти Украины пытаются стимулировать добровольную службу, однако Вооруженные силы страны постоянно сталкиваются с нехваткой личного состава и быстрым истощением воинских подразделений. В результате Киев продолжает делать ставку преимущественно на принудительный призыв, несмотря на усиливающуюся критику силовых методов.

    По словам автора публикации, в обществе усиливается недовольство не только действиями военкоматов, но и военным командованием, что выражается как в публичной критике, так и в попытках силового сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины попытались прорваться на стадион в Виннице, чтобы освободить мужчин, собранных для мобилизации. Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали и избили 65-летнего мужчину. Призывник в городе Черкассы выпрыгнул из окна медучреждения во время военно-врачебной комиссии.

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    4 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году

    Эксперт Кнутов: Россия достигла беспрецедентной слаженности войск в СВО

    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия использует в зоне СВО новую тактику, которую даже Киев признал успешной – штурм укрепрайонов изнутри. Также российские дроноводы активнее уничтожают ближние тылы ВСУ, чем обескровливают противника. Все это вкупе позволило нашим войскам достичь беспрецедентных успехов на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось об освобождении Россией 200 населенных пунктов с начала года.

    «Освобождение более 200 населенных пунктов – это впечатляющий показатель. При этом все происходит не в рамках генерального наступления, а поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов. Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга. Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», – рассказал аналитик.

    «Кроме того, российские войска используют новый прием, который даже украинское военное командование было вынуждено признать успешным – это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», – продолжил он.

    «В ходе проникновения наши военные используют мотоциклы для преодоления пересеченной местности, а также надевают специальные костюмы, не позволяющие приборам ночного видения их засечь. Другие подразделения в это время проводят отвлекающие маневры и атаки, но так, чтобы свести потери к минимуму», – отметил спикер.

    «Те, кто находится в городе, некоторое время никак себя не выдают. Когда же внутри украинского укрепрайона накапливается достаточное количество наших военных, начинается штурм, причем – снаружи и изнутри. Это совершенно деморализует противника, и примерно в половине случаев они вообще предпочитают спасаться бегством», – детализировал эксперт.

    «Кроме того, наше командование за последний год добилось еще большей слаженности различных соединений: артиллерии, ракетчиков, дроноводов, ПВО, сбивающей беспилотники, оперативно-тактических расчетов, Воздушно-космических сил и танковых подразделений, служащих для поддержки пехоты и в качестве САУ», – рассказал собеседник.

    «Важнейшим элементом в этой системе являются беспилотники – с их помощью ведут разведку, корректируют огонь, уничтожают живую силу противника. Также незаменима артиллерия и ракетные войска, которые поражают большие площади и хорошо защищенные укрепления», – продолжил Кнутов.

    «Естественно, важна авиация – фронтовые бомбардировщики Су-34, работающие по противнику ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Также отмечу переносные РЭБ, помещающиеся в ранцы. Они позволяют прикрывать от украинских дронов небольшие группы наших бойцов, продвигающихся непосредственно за линию фронта», – детализировал аналитик.

    Тем временем спикер также указал на большие проблемы Украины с ПВО и на нехватку снарядов и бронетехники. По его словам, это стало результатом роста скепсиса в Европе и США по поводу военной поддержки Украины, а также «работы» российских военных.

    «Помимо этого, на ряде направлений ВСУ не хватает личного состава. Наиболее подготовленных бойцов бросили в Сумскую область, чтобы попытаться сдержать наше продвижение к Сумам, а например, Покровск оказался уже окружен с трех сторон. Украинское командование вынуждено «размазывать» резервы по всей длине фронта, что их крайне сильно изматывает и дает нам еще один козырь», – указал аналитик.

    «Что касается ближайших перспектив, то с началом сезона дождей, вероятно, темпы наступления снизятся, но ВСУ от этого легче не станет. Мы, скорее всего, попытаемся выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации. Также усилим давление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – резюмировал Кнутов.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили в зоне СВО более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, такие данные приводит ТАСС. Освобожденный в субботу подразделениями Южной группировки войск населенный пункт Александро-Калиново в ДНР стал 209-м за последние семь месяцев.

    Только за прошедшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов: Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    Отдельно нужно отметить освобождение города Часов Яр в ДНР. Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащим пришлось пройти 20 км под непрерывным огнем украинской артиллерии и дронов.

    В ходе операции было зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов. Россияне вывели из города 65 мирных жителей. По предварительным данным, в Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка за всю историю СВО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открыло путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.

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    4 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией

    Французский политик Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО

    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что Украина и страны НАТО потерпели поражение, а также призвал прекратить поддержку Киева и выйти из Евросоюза.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что Украина теряет территории, а несмотря на разногласия между Россией и США, реальность свидетельствует о поражении Украины и проигрыше НАТО.

    Филиппо заявил о завершении политической карьеры Владимира Зеленского, отметив, что, по его мнению, «Зеленскому конец». Кроме того, французский политик выступил за полное прекращение финансирования Киева и призвал к выходу Франции из Европейского союза и альянса.

    Ранее Флориан Филиппо назвал Киев игрушкой НАТО из-за обсуждений возможной смены Владимира Зеленского на Валерия Залужного.

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    4 августа 2025, 20:41 • Новости дня
    Нидерланды первыми решили поставить Киеву американское оружие

    Минобороны Нидерландов первым сообщило о поставках Киеву американского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву крупной партии американских вооружений и ракет Patriot, что стало первым подобным шагом среди стран НАТО.

    О решении правительства сообщил и.о. министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, королевство стало первой страной НАТО, предоставившей Украине американские системы вооружения общей стоимостью 500 млн евро.

    В пакет помощи вошли, в частности, комплектующие и ракеты Patriot, необходимые для укрепления украинской противовоздушной обороны. Брекелманс указал, что Киев остро нуждается в дополнительной противовоздушной защите и боеприпасах.

    Ранее администрация США заявила о намерении усилить давление на Россию путем передачи американского оружия Киеву.

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с акцентом на американские вооружения и приоритеты Киева.

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    4 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Украиной бункеров для F-16 и Mirage

    National Interest: Украина начала строить укрытия для F-16 и Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Украина приступила к строительству подземных бункеров для размещения западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от ударов российских военных, сообщила National Interest.

    Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от российских военных, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания подчеркивает, что поступающие от западных союзников самолеты стали для России приоритетными целями. Ради сохранения этих машин украинским пилотам приходится выполнять полеты на очень малых высотах, что усложняет их задачу и повышает риски.

    В публикации также отмечается, что строительство бункеров должно повысить выживаемость западных самолетов и затруднить их обнаружение.

    Ранее военный самолет Mirage 2000 упал в болото на западе Украины после критической поломки электроники, при этом пилот успел катапультироваться. Минобороны России заявило, что самолет F-16 в Сумской области был сбит российской ПВО. Западные СМИ сообщили, что по истребителю было выпущено три ракеты, предположительно, комплекса С-400 или ракеты класса «воздух – воздух».

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