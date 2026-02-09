Tекст: Катерина Туманова

Находясь под давлением из-за назначения человека, чьи тесные связи с покойным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном стали достоянием общественности, Стармер попытался изменить ситуацию.

Однако требование Анаса Сарвара, лидера шотландской лейбористской партии, об отставке Стармера и уход второго высокопоставленного помощника за два дня мало что сделали для того, чтобы остановить вопросы о его рассудительности и способности управлять страной, пишет Reuters.

Отставка главы отдела коммуникаций Тима Аллана последовала за уходом ближайшего помощника Стармера, Моргана Максуини, который заявил, что взял на себя ответственность за консультирование по вопросу назначения Мандельсона на высший дипломатический пост Британии в США.

Несмотря на вмешательство Сарвара, Стармер позже получил сообщения поддержки от своих ведущих министров и некоторых потенциальных соперников.

«После того, как я так упорно боролся за возможность изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед страной или погрузить нас в хаос, как это сделали другие», – заявил Стармер.

Он добавил, что его цель – предотвратить приход к власти популистской Партии реформ, возглавляемой ветераном-сторонником «Брексит» Найджелом Фараджем.

«Это моя борьба, это наша общая борьба, и мы в этом вместе», – отметил Стармер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру. При этом в январе жители Британии выступили за смещение Стармера с поста лидера лейбористов. Bloomberg узнало о намерении Стармера уйти в отставку ввиду ряда увольнений ближайших соратников. Даже Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку.