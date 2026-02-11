Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Главу района на Кубани начали проверять по делу о хищении земли
Правоохранители проводят обыски в администрации Славянского района в рамках расследования дела о незаконном отчуждении восьми земельных участков, под подозрение попал глава района Роман Синяговский, сообщил источник в правоохранительных органах.
Факты хищения муниципальной собственности общей стоимостью около 15 млн рублей выявлены в Краснодарском крае, сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что речь идет о хищении прав на восемь земельных участков общей стоимостью порядка 15 млн рублей.
По предварительным данным, к незаконному выводу активов может быть причастен начальник управления по имуществу Александр Сороколет. Участки продавались по существенно заниженной цене. Всего с начала года из-за махинаций с землей возбуждено шесть уголовных дел.
Ранее депутатов из Курской и Белгородской областей обвинили в самозахвате земли у Старооскольского водохранилища.