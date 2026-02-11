Российская разработка вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов сельхозтехники

Cognitive Technologies вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов сельхозтехники

Tекст: Елизавета Шишкова

В январе 2025 года аналитики международной компании Stats N Data опубликовали глобальный рейтинг систем автопилотирования для всех классов сельскохозяйственной техники, сообщила Ускова в Telegram-канале.

Российский разработчик искусственного интеллекта для автономного транспорта Cognitive Pilot стал единственным отечественным представителем в ТОП-5 мировых лидеров. Компания заняла второе место, обойдя такие корпорации, как John Deere и Case New Holland, несмотря на отсутствие маркетинговых расходов за рубежом.

«И это второе место, оно на самом деле первее первого. Потому что на маркетинговую поддержку и распространение информации за рубежом нами было потрачено 0 долларов США», – подчеркнула Ускова.

Впервые Cognitive Pilot оказался в пятерке лучших в общем рейтинге, ранее занимая лишь 10-14 места по этому показателю. В отдельных сегментах, например среди автопилотов для тракторов, компания также сохранила позиции в ТОП-5 по версии американского института Market Research Intellect.

Аналитики отмечают, что автопилотируемая техника становится все более востребованной на фоне нехватки рабочей силы и необходимости сокращения затрат на ресурсы. Среди драйверов рынка выделяют развитие ИИ, совершенствование алгоритмов машинного обучения и государственную поддержку интеллектуального сельского хозяйства. Ключевыми вызовами остаются недостаточное интернет-покрытие в сельской местности и проблемы с работой GPS-навигации.

По данным агентства QYResearch, объем мирового рынка автопилотирования сельхозтехники превышает 53 млрд долларов и к 2030 году может достичь 180,62 млрд долларов при темпе роста 4,9%.