Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Число госпитализированных в детсаду Перми детей выросло до семи
Количество воспитанников дошкольного учреждения в Перми, оказавшихся в стационаре с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось и достигло семи человек, сообщили в краевом Минздраве.
Медики оценивают состояние несовершеннолетних как удовлетворительное и средней степени тяжести, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Инцидент произошел в детском саду № 394 в Орджоникидзевском районе города, где ранее зафиксировали вспышку заболевания. Изначально с недомоганием госпитализировали шесть малышей.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас правоохранители осматривают помещения и допрашивают свидетелей, а специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые проверки.
До этого в Петербурге несколько детей попали в больницу с признаками отравления после посещения школьной столовой.