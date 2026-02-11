Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
В школе в Канаде после стрельбы обнаружены шесть тел
CBC News: Шесть человек найдены мертвыми в школе в Канаде после стрельбы
В результате стрельбы в городе Тамблер Ридж в Британской Колумбии погибло десять человек, шесть тел обнаружили в здании школы, сообщает CBC News.
По информации телеканала CBC News, шесть тел были обнаружены в старшей школе, один человек скончался при транспортировке в больницу, еще двоих погибших нашли в жилом доме, передает РИА «Новости».
Полиция считает, что все инциденты связаны между собой. Также ранены 25 человек. Подозреваемый в совершении стрельбы мертв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в учебном заведении города Роквилл в американском штате Мэриленд подросток открыл огонь по сверстнику. В результате стрельбы на семейном мероприятии в Стоктоне в Калифорнии дети восьми, девяти и 14 лет погибли.