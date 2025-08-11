Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).8 комментариев
Взрыв произошел на заводе US Steel в США
При взрыве на заводе US Steel в США пострадали несколько человек
В результате взрыва на предприятии US Steel в Клэртоне, штат Пенсильвания, несколько сотрудников получили травмы, сообщил телеканал CBS News.
Взрыв на предприятии американской компании US Steel в городе Клэртоне произошел около 11:00 по местному времени, передает ТАСС.
В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Подробности о характере их ранений пока не уточняются.
Сообщается, что региональные службы экстренного реагирования прибыли к месту происшествия сразу после первых сигналов о случившемся. На данный момент спасатели продолжают работать на территории завода.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что все необходимые силы и средства задействованы для оказания помощи пострадавшим.
