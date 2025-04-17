Коллективный разум в сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243-х. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
В США произошел взрыв на заводе по производству ракетных двигателей
Здание завода Northrop Grumman в Юте разрушено взрывом, причины неизвестны
На западе США взрывом разрушено здание завода Northrop Grumman, предприятие производит ракетные двигатели, причины инцидента не установлены, сообщил телеканал Fox 13 News.
Телеканал Fox 13 News, ссылаясь на местные власти, сообщил, что одно из зданий американского предприятия Northrop Grumman, расположенного в штате Юта, было разрушено в результате взрыва, передает ТАСС.
Шериф округа Бокс-Элдер заявил, что причины взрыва остаются неизвестными. Завод занимался производством твердотопливных ракетных двигателей.
Сейчас местные власти проводят расследование, чтобы установить причины этого разрушительного инцидента.
Ранее в Чехии на оборонном предприятии Policske strojirny произошел взрыв, в результате которого был нанесен ущерб на сумму 120 млн крон (около 5,5 млн долларов), и один человек получил тяжелые ранения.
До этого на военном заводе Rheinmetall в Испании также произошел взрыв.
Также в ФРГ на заводе Diehl Defence по производству взрывчатки прогремел взрыв.