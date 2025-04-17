В США произошел взрыв на заводе по производству ракетных двигателей

Здание завода Northrop Grumman в Юте разрушено взрывом, причины неизвестны

Tекст: Вера Басилая

Телеканал Fox 13 News, ссылаясь на местные власти, сообщил, что одно из зданий американского предприятия Northrop Grumman, расположенного в штате Юта, было разрушено в результате взрыва, передает ТАСС.

Шериф округа Бокс-Элдер заявил, что причины взрыва остаются неизвестными. Завод занимался производством твердотопливных ракетных двигателей.

Сейчас местные власти проводят расследование, чтобы установить причины этого разрушительного инцидента.

Ранее в Чехии на оборонном предприятии Policske strojirny произошел взрыв, в результате которого был нанесен ущерб на сумму 120 млн крон (около 5,5 млн долларов), и один человек получил тяжелые ранения.

До этого на военном заводе Rheinmetall в Испании также произошел взрыв.

Также в ФРГ на заводе Diehl Defence по производству взрывчатки прогремел взрыв.