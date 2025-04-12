Взрыв на оборонном заводе Чехии нанес ущерб в 5,5 млн долларов

Ущерб от взрыва на заводе Policske strojirny в Чехии составил 5,5 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Взрыв на оборонном предприятии компании Policske strojirny около города Поличка в Чехии, произошедший 25 марта, нанес ущерб на сумму 120 млн крон, что приблизительно равно 5,5 млн долларов, передает ТАСС. По информации агентства CTK, об этом сообщил председатель совета директоров фирмы STV Group, арендующей часть комплекса, Давид Гац.

Взрыв произошел в цехе, где производятся и утилизируются боеприпасы. В результате происшествия один человек получил тяжелые ранения. Полиция начала расследование, подозревая халатность как возможную причину инцидента. Также стало известно, что была повреждена производственная линия по выпуску крупнокалиберных снарядов.

Давид Гац отверг версии о возможной целенаправленной атаке, которые появились в некоторых СМИ. «Согласно имеющимся данным, это была классическая промышленная авария», – подчеркнул он.

Ранее в запретной зоне над предприятием были якобы замечены беспилотники, и за день до ЧП сообщалось о попытке кибератаки на системы пожарно-спасательной службы региона, однако эти обстоятельства не связаны с взрывом.

Причем 1 апреля еще один пожар вспыхнул в цехе металлообработки на оборонном заводе Policske strojirny в Поличке, ущерб составил 985 тыс. крон.